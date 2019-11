Geen halve finale op WTA Finals voor Mertens na zege van Groenefeld en Schuurs

😳”and I think there’s a flight✈️ back home to Belarus🇧🇾 & wherever the hell the other one is from” 😳



I think @mikejoyce73 means ‘Belgium’?🇧🇪



No need to be mean... @SabalenkaA @elise_mertens @KikiMladenovic @TimeaBabos @SophieAmiach pic.twitter.com/JK15yYFPP4

Sam W(@ sammmw8)