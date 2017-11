Filip Dewulf beantwoordt vragen van onze lezers: "Voor mij is Goffin nu al verplichte leerstof voor elke beginnende tennisser" Redactie

Een hoogdag voor het Belgische tennis gisteren, met David Goffin die bij zijn eerste deelname aan de Masters meteen de scalp pakte van 's werelds nummer één Rafael Nadal. De Spanjaard had naar het einde van de wedstrijd toe dan wel last van de rechterknie, het blijft een meer dan opgemerkte intrede van onze landgenoot in de Londense O2 Arena. Het verslag van onze man in Londen, de gewezen Belgische toptennisser Filip Dewulf, lees je HIER - maar onze tennisexpert beantwoordde vandaag ook enkele vragen van lezers.

Hugo Van de Velde: Beste Filip, waarom blijft David altijd zo low profile? Het lijkt alsof het hem allemaal niet zo interesseert. Ik denk dat als hij vooraf een beetje meer kan inschatten wat de tegenstander gaat doen, dan kan hij een fractie sneller reageren en wordt hij een hele grote.

Dewulf: "Zijn discrete en bescheiden houding heeft voor een groot deel met zijn karakter te maken. Hij is een rustige jongen die liever zijn racket en resultaten laat spreken dan zelf een plaats in de spotlights op te zoeken. En ik zou zijn felheid en ambitie (op de baan) trouwens niet onderschatten. Ik durf er voor wedden dat hij één van de sterkste spelers is als het op anticipatie, return en reflexen gaat. Bovendien wordt hij zeer goed begeleid waarbij de tegenstander vanbinnen en vanbuiten wordt ontleed en er een ruim tactisch plan op poten wordt gezet. Hij gaat sowieso een hele grote worden maar het kan zijn dat het nog een beetje tijd gaat vergen. Daarenboven verdient het nummer acht van de wereld ook al het predicaat ‘hele grote’ in het huidige mannentennis."

François Troch: In de tweede set na de break van Nadal verloor Goffin ook zijn opslagspel, was zijn opslag minder goed en bij de 4 matchpunten ging het minder. Heeft dat te maken met zenuwen?

Dewulf: "David heeft altijd al wat moeite gehad om een set of match af te maken. Een veelvoorkomend feit in de tenniswereld. Een soort van faalangst van degene die het dichtst bij de overwinning staat terwijl degene die op achterstand komt niets meer te verliezen heeft en daardoor meer ontspannen kan tennissen. Dat was het geval in de wedstrijd Goffin-Nadal. Op het eerste matchpunt was er wat twijfel aan Luikse zijde, vandaar een twijfelende forehand buiten de lijnen, maar op de drie andere matchballen was er telkens een fenomenale versnelling van Nadal waar Goffin niets tegen kon doen. Hier kwam er naast de grootsheid van het moment en de opportuniteit ook nog eens het evenement en de tribunes – 16.000 mensen die graag een derde set zagen – die als bepalende factoren meespeelden. Met iets meer ervaring, zeker tegen de toppers, gaat Goffin daar in de toekomst zeker beter mee omgaan. Hij is nu al aan dat proces begonnen en zijn zege op Nadal bewijst dat ook een beetje."

Carina Van Dyck: Wat betekent het algemene forfait van Nadal nu voor de positie van Goffin? Ik vermoed dat de anderen forfaitcijfers krijgen en dus een setsaldo van 2-0 en 12-0 in spelletjes, waardoor Goffin in het nadeel is?

Dewulf: "Rafael Nadal wordt in de poule vervangen door zijn landgenoot Pablo Carreno Busta (ATP 10), de eerste reserve. De andere twee spelers in de groep (Grigor Dimitrov en Dominic Thiem) spelen nu tegen hem in plaats van Nadal. Carreno Busta kan zelf, mits twee zeges en een goed verloop van de andere wedstrijden, zelf ook nog een plek in de halve finales afdwingen. Voor Goffin verandert er op zich niet veel, in die zin dat hij wel het ‘nadeel’ heeft gehad dat hij tegen Nadal moest zwoegen terwijl de andere dat bespaard blijft. Als Goffin in twee sets tegen Dimitrov wint of als Goffin in drie sets wint en Carreno Busta klopt morgen Thiem dan is onze landgenoot ook al zeker van een plaats bij de laatste vier."

Joris Michiels: Knap gedaan David, op een dergelijke ondergrond kan je iedereen aan, doe zo voort. Je bent een voorbeeld voor onze twee kinderen die zelf ook tennisen, zowel op als naast de baan. Chapeau!

Dewulf: "Ik denk dat David, en zijn entourage, het graag zou horen dat hij een voorbeeld is voor heel wat jonge tennissertjes. Hij heeft een uitstekende houding op de baan en zal zich zelden of nooit kwaad maken. Bovendien is hij steevast erg gefocust en heb ik hem (mentaal) alleen nog maar zien afhaken als hij moe is op het einde van een zwaar seizoen. Hij geeft zich dan ook nog eens helemaal voor het vaderland (Davis Cup) en toont zich als een voorbeeldige prof. Voor mij is hij nu al verplichte leerstof voor elke beginnende tennisser (en zelfs andere sporters)."

