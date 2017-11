Ex-tennissers genoten van straffe stunt Goffin: "Zijn verhaal op de Masters is nog niet geschreven" Mike De Beck & Xander Crokaert

Bron: Eigen berichtgeving 6 Photo News Masters Als eerste Belg ooit wist David Goffin gisteren de nummer één van de wereld te kloppen. Een onwaarschijnlijke stunt van de Luikenaar op de Masters, maar hoe straf is zijn zege tegen Rafael Nadal nu echt? Wij legden ons oor te luister bij Dominique Monami en Christophe Van Garsse .

“Tegen de nummer één van de wereld op de Masters winnen is een fenomenale prestatie. Hij heeft geweldig gespeeld”, vertelt Fed Cup-kapitein Dominique Monami aan onze redactie. “Nadal was dan wel wat gekwetst, maar Goffin sukkelde ook met de knie en was ook niet 100%. Wat hij gisteravond geflikt heeft, is voor mij een exploot.”

Ook ex-tennisser Christophe Van Garsse heeft gisteren genoten van de wedstrijd. "Hij wordt steeds straffer en straffer", klinkt het. "Zijn palmares begint gigantisch te groeien en volgens mij liggen zijn allerbeste jaren nog steeds voor hem. Met de uitstraling en de sereniteit waarmee hij nu op de baan staat, denk ik dat hij nog jarenlang bij de top vijf van de wereld zal horen."

Meer erkenning

De zege tegen Nadal betekent heel wat voor de carrière van Goffin, meent Monami. “Hij gaat veel meer erkenning krijgen, want iedereen kijkt toch wel naar de Masters. De nummer één van de wereld verslaan, zal Goffin ongetwijfeld een extreem grote boost geven.”

Ook Van Garsse ziet dat de Luikenaar alsmaar meer waardering krijgt. “Ik denk dat de overwinning van Nadal de definitieve doorbraak is naar het grote publiek toe. Ook hier in België kennen de mensen -die niet zo veel kaas hebben gegeten van het tennis- hem nu ook. Goffin begint een beetje op een van onze grootste vedettes te lijken. Zijn naam is nu bekend over de hele wereld.”

photo_news Dominique Monami.

"Verhaal nog niet afgerond"

Het verhaal van Goffin op de Masters is volgens Van Garsse zelfs nog niet helemaal geschreven. "Ik heb zo een voorgevoel. Als ik gisteren keek dan heb ik het gevoel dat het verhaal nog niet is afgerond. Zeker met de 'body language' en de uitstraling die hij gisteren toonde. Ik vermoed dat er nog iets uit de lucht zal vallen." Monami blijft iets nuchterder. “Op de Masters is alles mogelijk, maar het toernooi winnen wordt sowieso moeilijk. Federer is favoriet en die versloeg Goffin eind oktober nog vrij eenvoudig. Al blijft de Masters wel een apart toernooi. Waar ik Goffin zie geraken? Dan zeg ik: de halve finale. Hij moet nu nog winnen tegen Dimitrov of Thiem, en dat is haalbaar. Zeker tegen Thiem, waar hij in het verleden meermaals mee afrekende. Goffin heeft er wel een slopende partij opzitten, en de vraag is nu of hij voldoende kan recupereren.”

MARC GOYVAERTS Christophe Van Garsse.