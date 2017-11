Dominic Thiem kijkt uit naar "persoonlijke finale" tegen Goffin Redactie

13u48

Bron: Belga 0 Photo News Thiem en Goffin, een week terug op training in de O2 Arena. Masters Dominic Thiem en David Goffin zijn goede vrienden maar op de Masters in Londen zijn ze morgennamiddag even elkaars grootste concurrenten. In een onderling duel moeten ze dan uitmaken wie doorstoot naar de halve finales.

De Oostenrijker Thiem (ATP 4) en Goffin (ATP 8) verloren allebei van de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 6), die daardoor al zeker is van zijn ticket voor de laatste vier. Thiem won woensdagavond van de Spanjaard Pablo Carreno Busta (ATP 10), die zijn landgenoot Rafael Nadal had vervangen na de nederlaag van 's werelds nummer 1 tegen Goffin.

"Ik besefte maar al te goed het belang van de match tegen Carreno Busta. Ik moest hem verslaan om op koers te blijven", legt Thiem uit. "Hij heeft zich een goeie vervanger van Nadal getoond. Het was niet eenvoudig (6-3, 3-6, 6-4). Ik begon goed maar was het even kwijt nadat hij mij in het begin van de tweede set brak. Daarna ging het gelijkopgaand en kon ik het gelukkig op het einde van de derde set afmaken. Ik ben blij dat ik nu mijn persoonlijke finale tegen Goffin krijg."

Thiem en Goffin komen naast de court erg goed overeen. Op de baan vochten ze al tien duels uit. Goffin leidt met 7-3 en won ook de twee ontmoetingen dit jaar, op de Australian Open en in Monte Carlo.

"David en ik kennen elkaar erg goed. We hebben al grootse duels uitgevochten, onder meer in grandslams. Hier is hij het toernooi heel goed begonnen, maar daarna was het erg slecht (Goffin won slechts twee games tegen Dimitrov, red). Ik weet dus niet echt waar ik mij kan aan verwachten. Ik veronderstel dat het lastig wordt. Hoe dan ook ga ik alles geven."