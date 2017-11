David Goffin: “Mijn idool kloppen is speciaal” Filip Dewulf

21u14 0 Photo News Masters Vijf dagen na Rafael Nadal versloeg David Goffin ook Roger Federer om zo de zesde speler in de geschiedenis te worden die van die twee kleppers in één tornooi wist te winnen. “Dit is de grootste zege uit mijn carrière", geloofde Luikenaar zijn eigen ogen niet. Morgen staat hij bij zijn tweede deelname meteen in zijn eerste Masters-finale.

Meer nog dan zijn tennis – “Als ik veel naar het kom, dan weet je dat het snor zit met mijn vertrouwen”, glimlachte Goffin – was de sereniteit waarmee David Goffin de strafste zege en grootste prestatie van zijn carrière neerzette opmerkelijk. “Voor het laatste game heb ik naar de highlights van het vorige game gekeken op de grote schermen", grinnikte hij, “Zo had ik geen tijd om na te denken wat ik moest doen. Daarna sloeg ik twee aces en dat maakte het allemaal wat gemakkelijker. Ik ben alleszins blij dat het zo geëindigd is.” Koele kikker, die 26-jarige Luikenaar. Niet uit zijn lood te slaan, niet op de baan en niet ernaast. Bezig tennisgeschiedenis te schrijven die de vergelijking met Kim Clijsters en Justine Henin stilaan kan doorstaan. “Het is moeilijk om te vergelijken", vond Goffin. “Het gaat niet om dezelfde periode. Maar qua tornooi begint het erop te lijken, ja, Kim en Justine hebben ook ooit de Masters gewonnen. Zij zijn natuurlijk twee immense kampioenen. Ik tracht gewoon zo hoog mogelijk te geraken in mijn eigen carrière. Maar het zou wel een droom zijn om hetzelfde te presteren als hen natuurlijk.”

Photo News

Het begin van zijn wedstrijd tegen Federer leek eerst niet uitschijnen dat hij voor een wonderbaarlijke overwinning ging zorgen. De grootmeester toverde immers met enkele weergaloze dropshots en passeerslagen. Goffin werkte zich echter in de partij en zette vanaf set twee de toon met zijn onwaarschijnlijk scherpe terugslag en een zeer agressief tennis. Goffin leek bij momenten ‘in the zone’ te zitten en voor het eerst in zeven ontmoetingen een antwoord te vinden voor alles dat Federer bij hem uitprobeerde. “Soms valt dat wel eens voor op training dat je echt de bal goed voelt en niet lijkt te kunnen missen", wist hij. “Maar om dat op de baan te kunnen brengen tegen Roger is toch nog wel iets anders. Er zit immers veel druk op zo’n match. Zoals hij steevast aan een wedstrijd begint, zijn présence ook op de baan. Maar op een bepaald moment heb ik een zekere ontspanning en timing gevonden in mijn slagen en dat gaf me de nodige sereniteit.”

Negentienvoudig grandslamkampioen Federer te grazen nemen in eigen huis – vijf finales en twee keer succes in de O2 Arena – is niet voor iedereen weggelegd. “Hier voor het eerst in de halve finale staan en van Roger winnen zorgt voor heel veel emoties", zei Goffin. “Hij is het gewoon, ik denk dat het de veertiende keer is dat hij erbij is (in de halve finale), dit is dus ongelooflijk. Mijn idool, van sinds ik heel klein ben, kloppen is echt wel heel speciaal. Dit is zonder meer de grootste zege uit mijn carrière.”

AFP

Alle euforie en terechte lof ten spijt heeft Goffin nog geen beker in handen. Morgen wacht nog een finale tegen Grigor Dimitrov of Jack Sock. “Ik ga die match voorbereiden zoals ik al de hele week gedaan heb", aldus Goffin. “Goed rusten en zien dat ik terug fit ben. Iets wat niet zo evident is na zo’n partij waarin ik toch veel (mentale) energie en emoties gelaten heb. Dit is me allemaal nog nooit overkomen, hè. Rafa en Roger verslaan en daarna opnieuw moeten spelen. We gaan dus trachten opnieuw een boost te vinden en alles te geven in de finale.” Mogelijk moet hij dan wel een revanche nemen tegen Dimitrov, die hem eerder op de week nog van het kastje naar de muur stuurde. “Het zal niet evident worden. Maar na die pijnlijke nederlaag heb ik me ook kunnen herstellen tegen Thiem en vandaag heb ik heel goed tennis gespeeld tegen Roger", zei Goffin, “Een finale is daarbij toch heel wat anders. De druk en ambiance op de baan gaan flink verschillen ten opzichte van woensdag, hè. Ik ga alleszins agressiever proberen te zijn en spelen zoals vandaag. Het blijft een finale en je moet de titel gaan zoeken.”

AFP

Action Images via Reuters