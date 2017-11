David Goffin: "Een dubbel gevoel" Filip Dewulf in Londen

08u46 3 EPA Masters "Het is de grootste zege uit mijn carrière, maar toch ook wel wat speciaal, omdat Rafa geblesseerd was." David Goffin was eerlijk in zijn analyse na zijn fameuze opener op de Masters.

David, je bent de eerste Belg die de nummer één van de wereld klopt. Waar plaats je zo'n zege?

David Goffin: "Ik zit met een dubbel gevoel. Op papier is het de mooiste overwinning uit mijn carrière en dus ben ik heel content, maar tegelijk is het een beetje speciaal op emotioneel gebied, want hij was geblesseerd. Toch was het niet makkelijk om de wedstrijd af te maken. Hij had duidelijk last, maar hij sloeg toch nog stevig tegen de bal."

Ben je fysiek en mentaal niet heel diep moeten gaan?

"Het ging nog. Ik wist dat als ik kalm bleef en mijn zenuwen in bedwang hield, dat ik dan een kans maakte om hem pijn te kunnen doen. Ook nadat ik die matchpunten niet kon verzilveren en de tweede set verloor, wist ik dat ik nog altijd de capaciteiten en het niveau had om ook de derde set te winnen."

Heb je met deze zege een belangrijke kaap gerond, denk je?

"Het is altijd goed van zo'n matchen te winnen, hè. Ik heb mezelf alleszins niet veel te verwijten. Hij heeft zich telkens terug in de match geknokt en punten gemaakt als het moest. Ik ben uiteindelijk goed kalm gebleven, in mijn bubbel. Zo ben ik erin geslaagd om die derde set binnen te halen."

Dit kan je wel perfect lanceren in het toernooi en zeker naar je volgende match tegen Grigor Dimitrov (morgen) toe?

"Zeker en vast! Er zat immers veel in deze wedstrijd: intensiteit, stevige rally's, emoties en een zege op het einde. Dit was ideaal om het toernooi mee te beginnen. Het geeft me alleszins veel vertrouwen voor het vervolg. Mijn tennis stond er, ik was agressief, de knie hield het goed uit. Het was wel een lange match en ik heb twee uur en half moeten vechten, maar dat was het enige minpuntje. Ik voel me goed en heb een dag rust voor me, ik ga dan ook goed recupereren."

Het forfait van Nadal gooit de groep wel een beetje door mekaar.

"Tja, ik weet niet precies hoe dat gaat uitpakken. Het is nooit makkelijk voor een reserve om in te vallen. Ik ga niet tegen Pablo Carreno Busta spelen in de poule, maar de anderen wel en ze zullen er waarschijnlijk de handen vol mee hebben."

Photo News

Photo News

Photo News