Coach Nadal: "Rafa zal fit zijn voor Masters, met zijn knie gaat het goed" PL

18u18

Bron: Belga 0 Photo News Rafael Nadal met rechts van hem coach Carlos Moya. Masters Rafael Nadal zal volgende week maandag wel degelijk kunnen aantreden op de ATP World Tour Finals, oftwel de Masters, in Londen. Dat bevestigde zijn coach Carlos Moya vandaag.

Afgelopen vrijdag gaf Nadal wegens een knieblessure forfait voor zijn kwartfinale tegen de Serviër Filip Krajinovic op het Masters 1.000-toernooi van Parijs. Volgens zijn coach was dat vooral uit voorzorg. "Rafa is in orde, met zijn knie gaat het goed", aldus Moya. "In Parijs wou hij geen risico nemen. De ATP Finals is het enige grote toernooi dat hij nog niet won en daarom wil hij er absoluut bij zijn."

De nummer één van de wereld opent zijn jacht op een eerste zege in de Masters maandagavond tegen David Goffin (ATP 8). De Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 6) en de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 4) zijn de andere tegenstanders in de groep.