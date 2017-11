Camps: "David Goffin verdient bij aankomst een triomfboog" Hugo Camps

Het is gebeurd: David Goffin staat in de halve finale van de Masters. Zijn nederlaag tegen de Bulgaar Dimitrov alreeds bij het grof vuil. Goffin had geen moeite met boezemvriend Dominic Thiem. Nu wacht Roger Federer, wellicht een kansloze partij voor de Luikenaar. Ach, hij heeft de buit binnen: historie geworden.

Wij geven graag hoog op over het geweldige sportklimaat in Vlaanderen. Dat kan wel zo zijn in de breedte, maar niet in de hoogte. Wallonië ronkt minder, maar verrast meer met echte wereldtoppers. Nu David Goffin, vroeger Justine Henin. De broers Borlée hielden de Belgische atletiekvlag hoog, om van tafeltennis nog te zwijgen. En wat dacht u van Philippe Gilbert, dit jaar winnaar van twee klassiekers. Ex-wereldkampioen. Inzake sport is het land tussen Samber en Maas geen savanne. De grootste diva van de atletiek is vandaag Nafi Thiam, ingezetene van Franstalig België. Goffin en Thiam zijn absolute wereldtop, en dat kunnen we van Jens Keukeleire niet zeggen. Wel aardige jongen.

Jammer dat Standard de laatste jaren zo verslonsd is geraakt. De Luikse club is nog met moeite middenmoter in de nationale competitie en stelt in Europa helemaal niets meer voor. Terwijl het ooit een baken van trots en heffe des volks was. Een club met een onvervreemdbare identiteit, passie en charisma te koop.

David Goffin verdient bij thuiskomst een triomfboog. Wat mij betreft met bloemen uit de serre van oer-Vlaming Berten Van Damme, epische vechtjas van het veldrijden. Met kus ook van de immer weergaloze Sabine Appelmans.

Zou hork Philippe Muyters nog een felicitatietelegram sturen?