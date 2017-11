Beste maatjes strijden tegen elkaar voor plek in halve finale op Masters: pleegt Goffin straks voor achtste keer broedermoord? DMM

08u00 0 rv Goffin en Thiem. Masters Om 15u strijden David Goffin en Dominic Thiem in een onderling duel voor een halve finale plaats op de ATP World Tour Finals. De winnaar trakteert zichzelf op een duel tegen Roger Federer, al moet die dan wel een zekere vorm van broedermoord plegen. Goffin en Thiem zijn twee handen op één buik en bovendien kwamen ze elkaar al vaker tegen op het circuit. Goffin leidt de onderlinge tussenstand met 7-3.

2014 • Acapulco • Q2

Goffin - Thiem 3-6, 6-1, 7-6

Allereerste ontmoeting tussen een 23-jarige Goffin en zijn twee jaar jongere trainingspartner. In de kwalificatieronde van het Mexicaanse ATP-toernooi tonen beide kerels dat ze aan elkaar gewaagd zijn. Het begin van een mooie reeks.

2014 • Queen’s • R1

Goffin - Thiem 6-4, 6-2

Op het gras van het befaamde Londense toernooi is Goffin duidelijk de betere. Met zijn grote slagvoorbereiding en de neiging om ver achter zijn baseline te kamperen, is dit duidelijk niet de favoriete ondergrond van gravelliefhebber Thiem.

2014 • Kitzbühel • F

Goffin - Thiem 4-6, 6-1, 6-3

Passend dat beide kameraden hun eerste ATP-finale tegen elkaar spelen. Thiem kan niet profiteren van het thuisvoordeel en ziet Goffin in drie sets met de zege aan de haal gaan. Ironisch genoeg kreeg die een wildcard voor het toernooi.

2014 • Bazel • R1

Goffin - Thiem 7-6, 6-3

Op de relatief snelle ondergrond, vergelijkbaar met die in de O2 Arena, haalt Goffin het na een betwiste eerste set eerder eenvoudig. Het is de aanzet voor zijn derde finale dat jaar, die hij verliest van Roger Federer.

2015 • Marseille • R2

Goffin - Thiem 1-5 opgave

Goffin krijgt al snel af te rekenen met een ribblessure, die hem na zes games noopt tot een opgave.

2015 • Gstaad • F

Goffin - Thiem 5-7, 2-6

Tweede finale op gravel tussen de generatiegenoten. Tussen de Zwitserse Alpen is Thiem, met zijn zware topspinslagen, bevoordeeld ten opzichte van het iets vlakkere tennis van Goffin. Na een zware eerste set hijst die de witte vlag.

AP David Goffin in de finale van Gstaad.

2016 • Australian Open • R2

Goffin - Thiem 6-1, 3-6, 7-6, 7-5

Opnieuw een kraker tussen de twee buddy’s, die eens te meer tonen dat hun speltypes goed matchen. Het tempotennis van Goffin haalt het na een hoogstaande partij in de Hisense Arena in Melbourne van het beuktennis van Thiem.

2016 • Roland Garros • KF

Goffin - Thiem 6-4, 6-7, 4-6, 1-6

Dé gemiste kans voor Goffin om voor het eerst een halve finale te bereiken op een grandslamtoernooi. Hij heeft de wedstrijd in handen, maar kraakt finaal mentaal.

2017 • Australian Open • R3

Goffin - Thiem 5-7, 7-6, 6-2, 6-2

Op weg naar zijn allereerste kwartfinale op de Australian Open speelt Goffin een beresterke partij in de loden hitte van Rod Laver Arena. Winst in de tweede set zorgt voor een knak bij de Oostenrijker en een boost bij onze landgenoot.

2017 • Monte Carlo • R3

Goffin - Thiem 7-6, 4-6, 6-3

De Luikenaar speelt dit jaar een weergaloos tornooi in zijn thuishaven Monte Carlo, met onder meer deze fel bevochten zege op zijn maatje in de derde ronde. Eén wedstrijd later pakt Goffin ook de scalp van Djokovic.

