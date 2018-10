Bertens klopt Kerber in rode groep op WTA Finals - Wawrinka zet geblesseerd punt achter seizoen Redactie

22 oktober 2018

22u46

Bron: Belga 0

Bertens klopt Kerber in rode groep op WTA Finals

De Nederlandse Kiki Bertens (WTA 9) heeft de Duitse Angelique Kerber (WTA 2) verslagen in de tweede wedstrijd in de rode groep op de WTA Finals in Singapore. De 26-jarige Nederlandse had drie sets (6-1, 3-6, 4-6) en ongeveer 2 uur nodig om de 30-jarige Duitse te kloppen.

Eerder op maandag klopte Sloane Stephens (WTA 6) in het eerste duel in de rode groep de Japanse Naomi Osaka (WTA 4). De Amerikaanse had na een marathonpartij van bijna 2,5 uur drie sets (7-5, 4-6 en 6-1) nodig om Osaka te verslaan.

Zondag werden de eerste wedstrijden in de witte groep gespeeld. De Oekraïense Elina Svitolina (WTA 7) en de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 8) wonnen daarin hun partijen tegen respectievelijk de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 5) en de Deense Caroline Wozniacki (WTA 3), de titelverdedigster. Elise Mertens neemt vanaf donderdag deel aan het dubbelspel op de WTA Finals, aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs.

Wawrinka zet geblesseerd punt achter seizoen

De Zwitser Stan Wawrinka (ATP 68) geeft forfait voor het tennistoernooi van Bazel (hardcourt/1.984.420 euro), dat vandaag van start gaat. Hij zet ook een punt achter zijn seizoen, zo meldt de Radio Télévion Suisse (RTS). Op training zondag raakte hij geblesseerd aan de brug.

Wawrinka blesseerde zich aan de rug tijdens een training zondag met zijn vriend Roger Federer, die aan het toernooi van Bazel zal deelnemen. De 33-jarige Wawrinka zei “erg triest” te zijn dat hij een kruis moet maken over zijn seizoen.

“Ik heb mijn rug geblokkeerd gisteren op een training. Deze ochtend ging het beter maar bij de herneming van de training ging het niet”, aldus de Zwitser. “Voor mij is het meest verstandige om me terug te trekken, geen risico te nemen, vooral na al het werk van dit jaar om op dit niveau terug te keren”, zei de gewezen nummer 3 van de wereld aan RTS. Wawrinka won 16 ATP-toernooien, waarvan drie grandslamtitels.