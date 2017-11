Belgische vlag wappert in Londen: Goffin wint eerste set en heeft ticket voor halve finales in vizier MH

15u48 0 REUTERS Masters Op dit moment strijdt David Goffin tegen maatje Dominic Thiem om een ticket voor de halve finales op de ATP World Tour Finals. En onze landgenoot is in Londen goed op weg naar die heuse triomf. De eerste set was alvast een prooi voor de Luikenaar: 6-4.

De motor van Goffin kwam traag maar gestaag op gang. Onze landgenoot moest zijn eerste opslagspel meteen inleveren en Thiem liep al gauw uit tot 3-0. Een scenario als tegen Dimitrov, waar Goffin een bagel (6-0) om de oren kreeg in set één, leek in de maak. Maar dan rechtte Goffin de rug. De Luikenaar vond het juiste ritme en pakte liefst vijf games op een rij. Thiem sputterde nog even tegen, maar moest mede door een te hoge foutenlast de eerste set aan Goffin laten: 6-4. Een ticket voor de halve finales wenkt...

Action Images via Reuters

Photo News