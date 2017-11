Belgische vlag wappert in Londen: Goffin rekent af met maatje Thiem en speelt morgen halve finale tegen Federer Manu Henry

15u48 878 Photo News Masters Het verhaal van David Goffin op de ATP World Tour Finals is nog niet geschreven. Onze landgenoot rekende vandaag na nauwelijks één uur en tien minuten af met boezemvriend Dominic Thiem (6-4 en 6-1) en heeft zijn ticket voor de halve finales beet. Morgen om 15u staat Goffin in die halve eindstrijd tegenover grote idool Roger Federer.

.@David__Goffin​ heeft z'n ticket voor de halve finales van de ATP Finals​ beet! 😍🇧🇪 pic.twitter.com/QksBFWz7ne Play Sports(@ playsports) link

De motor van Goffin kwam traag maar gestaag op gang. Onze landgenoot moest zijn eerste opslagspel meteen inleveren en Thiem liep al gauw uit tot 3-0. Een scenario als tegen Dimitrov, waar Goffin een bagel (6-0) om de oren kreeg in set één, leek in de maak. Maar dan rechtte Goffin de rug. De Luikenaar vond het juiste ritme en pakte liefst vijf games op een rij. Thiem sputterde nog even tegen, maar moest mede door een te hoge foutenlast de eerste set aan Goffin laten: 6-4.

Geen vuiltje aan de lucht

Een ticket voor de halve finales wenkte en Goffin ging gewoon op hetzelfde elan voort. Als een stoomtrein walste hij voorbij Thiem, die geen poot meer aan de grond kreeg in set twee. Van vertwijfeling was er geen sprake bij Goffin. Thiem reeg de ongedwongen fouten dan weer aan elkaar en kon slechts één game bemachtigen. Zo stond er na amper een uur en tien minuten de afgetekende 6-4, 6-1 op het bord.

