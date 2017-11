Appelmans: "Het is geleden van de finales van Kim en Justine dat ik nog zo hard heb zitten roepen" Dries Mombert

David Goffin heeft het geflikt. Onze Belgische tennistrots staat na zijn knappe zege tegen Roger Federer in de finale van de Masters. Het ideale moment om de grote stemmen uit de Belgische tenniswereld naar hun beleving rond Goffins huzarenstukje te vragen.

"Wat een wedstrijd", reageert Sabine Appelmans wanneer we haar net na Goffins overwinning bellen. "Het is geleden van Kim en Justine dat ik nog zo hard op mijn tv heb zitten roepen. Tijdens het laatste punt stond ik bijna recht op de zetel. Toen die derde set begon vroeg ik me af wat er allemaal aan het gebeuren was. Zo spannend. Dat David het dan nog eens afrondt, maakt het extra mooi."

"Ik had het idee dat de wedstrijd nog elk moment kon keren. Federer speelde op een heel hoog niveau in de eerste set, maar dan kon David dat plots omdraaien. Vooral de manier waarop was fenomenaal. Goffin stond technisch zo goed te spelen én dat tegen de man naar wie hij als klein jongetje opkeek. Fenomenaal."

"David is op zijn best als hij een beetje gefrustreerd is"

Met de finale in het vooruitzicht kan er veel, weet ook Appelmans. "Djokovic en Murray zijn er misschien wel niet bij, maar dat neemt niet weg dat hij Nadal én Federer verslaat in één toernooi. Zijn top tien-plaats vond ik al mooi, maar nu heb ik echt het gevoel dat hij kort na de grote vier komt. In de finale tegen Dimitrov of Sock moet hij gewoon met dezelfde intensiteit van de matchen tegen Nadal en Federer op de baan komen."

"Ik zag vandaag ook in de eerste set een klein beetje frustratie bij David. Bij de meeste tennissers is dat een veeg teken, maar bij Goffin is dat net goed. Het betekent dat hij de wedstrijd dan absoluut wil winnen. Hopelijk zien we in de finale diezelfde mentaliteit terug. Ik had het idee dat hij in België nog niet altijd naar waarde werd geschat, maar na vandaag is dat volgens mij helemaal verleden tijd."

