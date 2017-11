Alleen Van Garsse en Malisse enige landgenoten met winstmatch tegen Roger Federer Zwitser heerst (vaak) op Masters Redactie

Federer 30-België 2

Roger Federer krijgt vandaag voor de 33ste keer een Belg tegenover zich. Wordt het 31-2 voor de Zwitser? Of zorgt David Goffin voor de derde Belgische zege na de overwinningen van Christophe Van Garsse en Xavier Malisse in de kwartfinales van de Davis Cup 1999? Een overzicht.

Federer 10-Malisse 1

Kwartfinales Davis Cup 1999 Federer (ATP 109)-Malisse (ATP 111) 6-4, 3-6, 5-7, 6-7 (5/7)

1/32ste finales Wimbledon 2001 Federer (ATP 15)-Malisse (ATP 53) 6-3, 7-5, 3-6, 4-6, 6-3

1/8ste finales Basel 2001 Federer (ATP 13)-Malisse (ATP 39) 6-3, 6-4

1/8ste finales Sydney 2002 Federer (ATP 13)-Malisse (ATP 31) 6-2, 6-4

1/32ste finales Indian Wells 2002 Federer (ATP 14)-Malisse (ATP 33) 6-7 (5/7), 7-6 (7/3), 6-3

1/16de finales US Open 2002 Federer (ATP 13)-Malisse (ATP 19) 4-6, 6-3, 6-4, 6-4

1/16de finales Parijs 2002 Federer (ATP 8)-Malisse (ATP 26) 6-2, 6-4

Kwartfinales Toronto 2006 Federer (ATP 1)-Malisse (ATP 41) 7-6 (7/4), 6-7 (5/7), 6-3

1/16de finales Australian Open 2011 Federer (ATP 2)-Malisse (ATP 45) 6-3, 6-3, 6-1

1/8ste finales Madrid 2011 Federer (ATP 3)-Malisse (ATP 49) 6-4, 6-3

1/8ste finales Wimbledon 2012 Federer (ATP 3)-Malisse (ATP 75) 7-6 (7/1), 6-1, 4-6, 6-3

Federer 8-Olivier Rochus 0

1/32ste finales Miami 2005 Federer (ATP 1)-Olivier Rochus (ATP 40) 6-3, 6-1

1/8ste finales Cincinnati 2005 Federer (ATP 1)-Olivier Rochus (ATP 34) 6-3, 6-4

1/16de finales US Open 2005 Federer (ATP 1)-Olivier Rochus (ATP 29) 6-3, 7-6 (8/6), 6-2

1/16de finales Indian Wells 2006 Federer (ATP 1)-Olivier Rochus (ATP 32) 3-6, 6-2, 7-5

Kwartfinales Halle 2006 Federer (ATP 29)-Olivier Rochus (ATP 40) 6-7 (2/7), 7-6 (11/9), 7-6 (7/5)

1/16de finales Estoril 2008 Federer (ATP 1)-Olivier Rochus (ATP 77) 4-6, 6-3, 6-2

1/16de finales Basel 2009 Federer (ATP 1)-Olivier Rochus (ATP 61) 6-3, 6-4

1/8ste finales Miami 2011 Federer (ATP 3)-Olivier Rochus (ATP 89) 6-3, 6-1

Federer 6-Goffin 0

1/8ste finales Roland Garros 2012 Federer (ATP 3)-Goffin (ATP 109) 5-7, 7-5, 6-2, 6-4

Finale Basel 2014 2 Federer (ATP 2)-Goffin (ATP 28) 6-2, 6-2

Kwartfinales Basel 2015 Federer (ATP 3)-Goffin (ATP 17) 6-3, 3-6, 6-1

1/8ste finales Australian Open 2016 Federer (ATP 3)-Goffin (ATP 15) 6-2, 6-1, 6-4

Kwartfinales Halle 2016 Federer (ATP 3)-Goffin (ATP 11) 6-1, 7-6 (12/10)

Halve finales Basel 2017 2 Federer (ATP 2)-Goffin (ATP 10) 6-1, 6-2

Federer 2-Christophe Rochus 0

1/64ste finales Wimbledon 2001 Federer (ATP 15)-Christophe Rochus (ATP 83) 6-2, 6-3, 6-2

1/16de finales Doha 2010 Federer (ATP 1)-Christophe Rochus (ATP 86) 6-1, 6-2

Federer 2-Vliegen 0

1/64ste finales Roland Garros 2004 Federer (ATP 1)-Vliegen (ATP 110) 6-1, 6-2, 6-1

Barrages Davis Cup 2008 Federer (ATP 2)-Vliegen (ATP 95) 7-6 (7/1), 6-4, 6-2

Federer 1-Darcis 0

1/32ste finales US Open 2015 Federer (ATP 2-Darcis (ATP 66) 6-1, 6-2, 6-1

Federer 1-Dewulf 0

1/16de finales Kopenhagen 2000 Federer (ATP 58)-Dewulf (ATP 234) 6-4, 4-6, 6-3

Federer 0-Van Garsse 1

Kwartfinales Davis Cup 1999 Federer (ATP 109)-Van Garsse (ATP 146) 6-7 (4/7), 6-3, 6-1, 5-7, 1-6

Federer heerst (vaak) op Masters

Roger Federer is voor de vijftiende keer erbij op de Masters. Voor de veertiende maal staat de Zwitser in de halve finales. Alleen in 2008 was de groepsfase het eindstation voor de Zwitser na nederlagen tegen Gilles Simon en Andy Murray en een overwinning tegen Radek Stepanek. Zijn verdere balans ziet er als volgt uit:

• 3 keer halve finales als eindstation

• 4 keer verliezend finalist

• 6 keer winnaar

Benieuwd of David Goffin ervoor zorgt dat de halve finales voor de vierde keer het eindstation voor Federer worden op de Masters.

JAAR EINDSTATION TEGENSTANDER LAATSTE MATCH

2002 Halve finalist Hewitt (Aus) 7-5, 5-7, 7-5

2003 Winnaar Agassi (VSt) 6-3, 6-0, 6-4

2004 Winnaar Hewitt (Als- 6-3, 6-2

2005 Finalist Nalbandian (Arg) 6-7 (4/7), 6-7 (11/13), 6-2, 6-1, 7-6 (7/3)

2006 Winnaar Blake (VSt) 6-0, 6-3, 6-4

2007 Winnaar Ferrer (Spa) 6-2, 6-3, 6-2

2008 out in groepsfase Simon (Fra) 4-6, 6-4, 6-3

2009 Halve finalist Davydenko (Rus) 6-2, 4-6, 7-5

2010 Winnaar Nadal (Spa) 6-3, 3-6, 6-1

2011 Winnaar Tsonga 6-3, 6-7 (6/8), 6-3

2012 Finalist Djokovic (Ser) 7-6 (8/6), 7-5

2013 Halve finalist Nadal (Fra) 7-5, 6-3

2014 Finalist Djokovic (Ser) walk-over

2015 Finalist Djokovic (Ser) 6-3, 6-4

2016 Niet deelgenomen -

2017 ??? ???