"Bij momenten heroïsch" en "epische wedstrijd": historische overwinning Goffin is buitenlandse pers niet ontgaan

09u58 16 Action Images via Reuters Masters David Goffin boekte gisteravond op de Masters de mooiste overwinning uit zijn carrière. De 26-jarige Luikenaar versloeg 's werelds nummer één Rafael Nadal in drie sets: 7-6, 6-7 en 6-4. Een bijzonder knappe prestatie, die ook de buitenlandse pers niet is ontgaan.

BBC: “Goffin liep een stuk meer dan zijn tegenstander en maakte indruk met zijn geweldige backhand langs de lijn. Maar zijn dubbele fouten op de belangrijke momenten toonden aan dat hij nerveus was om de 16-voudige grandslamwinnaar voor het eerst te kloppen.”

Daily Mail: “De behendige Goffin toonde gisteravond zijn ontegensprekelijke kwaliteiten. Dat het zo lang duurde, was dan weer wel te danken aan zijn onbekwaamheid om de matchballen in de tweede set te verzilveren. Goffin had het eerder moeten afmaken.”

The Guardian: “Goffin was bij momenten heroïsch, maar ook soms te wild. Hetzelfde gold voor de Spanjaard. Uiteindelijk was het de Belg die het haalde, meteen ook het beste resultaat uit zijn carrière.”

Die Welt: “De gehavende Nadal had het niet onder de markt tegen Goffin. De Belg speelde dapper en verdiende de overwinning.”

L’Equipe: “Doordat David Goffin in de tweede set vier matchballen onbenut liet, werd het nog bijna het grootste gemis uit zijn carrière. Op één avond slaagde de Belg erin om voor het eerst de nummer één van de wereld, én Rafael Nadal te verslaan. Daarmee komt Goffin in een select lijstje terecht. Hij is wel mentaal heel diep moeten gaan om de scalp te nemen van een van de twee huidige tennismonumenten.”

In de Spaanse media gaat het natuurlijk vooral over de blessure van hun landgenoot, maar ze zagen ook hoe Goffin soms wat overmand werd door de zenuwen.

Marca: "Nadal verloor de eerste set in de tiebreak nadat hij in het derde en in het elfde spelletje een break tegen kreeg. Goffin hielp nog wel een beetje, vooral omdat hij telkens wanneer hij voorstond wel in paniek leek te slaan door de gedachte dat hij voor het eerst de nummer één van de wereld kon kloppen.”

"In set drie oogde Goffin vooral op fysiek vlak nog veel frisser dan Nadal. Iemand anders had trouwens nooit gespeeld in die toestand, maar hij wilde spelen omdat hij dat ticket voor de Masters dubbel en dik had verdiend na een knap seizoen."

Mundo Deportivo: "Nadal verloor zijn eerste wedstrijd na een heroïsch verweer, waardig aan de legende die hij is. Dankzij enerzijds zijn vechtlust en ervaring en anderzijds de zenuwen van David Goffin, moest hij met een lege batterij en een pijnlijke knie pas in de derde set buigen. Nadal wilde de strijd niet voortijdig staken en Goffin bewees hem geen diensten - ook al zaten voor hem alle omstandigheden mee."

AS: "Het was een epische wedstrijd, maar zo heeft Nadal er wel al heel veel gespeeld in zijn loopbaan. Deze keer kon hij niet winnen. Nadal begon gehavend en kon niet veel doen tegen de gekruiste slagen van Goffin, die de fysieke ongemakken van zijn tegenstander ook had gezien en er dankbaar gebruik van maakte."

