Masters in Madrid is afgelast - Elise Mertens meteen eruit in Palermo

04 augustus 2020

19u12

Bron: Belga 0 Tennis Het Masters 1.000 van Madrid zal niet doorgaan. Het ATP- en WTA-toernooi stond voor 13 tot 20 september op de nieuwe tenniskalender.

Het graveltoernooi zou aanvankelijk in mei plaatsvinden, maar werd wegens de coronapandemie naar september verplaatst. Afgelopen weekend kregen de organisatoren van de plaatselijke autoriteiten de raad om hun toernooi ook dan niet door te laten gaan. ‘s Werelds nummer twee Rafael Nadal, vijf keer winnaar in de Spaanse hoofdstad, had zijn deelname al toegezegd, wat vraagtekens plaatste bij zijn deelname aan het US Open (31 augustus-13 september), waar hij titelverdediger is.

Mertens meteen out

Elise Mertens (WTA-23) werd meteen uitgeschakeld in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Italiaanse Palermo (202.250 dollar), het eerste na de coronacrisis. De 24-jarige Limburgse, vijfde reekshoofd op het Siciliaanse gravel, ging in 1 uur en 23 minuten met 6-4 en 6-1 onderuit tegen de Wit-Russische kwalificatiespeelster Aliaksandra Sasnovich (WTA-119).