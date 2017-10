Maryna Zanevska breekt met coach en verlaat België PL

21u59

Bron: Belga 0 photo_news Tennis Maryna Zanevska, tot 2016 nog Oekraïense maar ondertussen lid van de Belgische Fed Cup-ploeg, verlaat haar trainer Philippe Dehaes. Het nummer 125 van de wereld gaat haar geluk in het buitenland beproeven, zo meldt Tennisplaza.

"Hij was meer dan een coach, en ik durf hem zelfs familie te noemen", vertelde Zanevska aan de tenniswebsite over Dehaes. De twee gaan na zes jaar als vrienden uit mekaar. "Ik kan niet genoeg benadrukken hoe dankbaar ik hem ben. Ik heb heel wat bijgeleerd op en naast de baan, maar soms is verandering nodig om uit je comfortzone te treden."



Zanevska verlaat ook de Justine Henin Academy en wil zich in een ander land vestigen. "Ik was in België voor mijn tennis, en nu zoek ik andere oorden op om vooruitgang te kunnen boeken. Waar ik mijn uitvalsbasis zal hebben, weet ik nog niet. Ik laat alle opties open." De 24-jarige tennister uit Odessa blijft wel beschikbaar voor de Belgische Fed Cup-ploeg. "Hopelijk kan ik België in de toekomst trots maken met resultaten", besluit ze. Philippe Dehaes wordt coach van de Russische Daria Kasatkina (WTA 34).