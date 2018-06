Marion Bartoli keert niet terug in proftenniscircuit LPB

13 juni 2018

14u48

Bron: Belga 0 Tennis Marion Bartoli keert niet terug in het tenniscircuit. Dat maakte de Franse ex-winnares van Wimbledon (2013) bekend op Twitter. Bartoli werkte aan haar comeback, maar ondervond tijdens de trainingen opnieuw last aan haar rechterschouder.

"Tot mijn grote teleurstelling moet ik helaas mijn poging om terug te keren in het proftennis stopzetten", schrijft Bartoli op Twitter. "De noodzakelijke toename van het aantal trainingen om mijn oude niveau te halen, veroorzaakt opnieuw pijn aan mijn rechterschouder. Ik zal nu de tijd nemen om na te denken over de verschillende professionele projecten die me zijn aangeboden. Maar ik heb wel veel zin om alles wat het proftennis me heeft bijgebracht over te dragen aan iemand en zou dus graag een speler of speelster willen coachen."

Bartoli verliet in augustus 2013, nauwelijks een maand na haar eindzege op Wimbledon, het professionele tenniscircuit. Ze liep nadien een ernstig virus op en vermagerde fors. Begin 2016 woog ze op een bepaald moment amper 45 kilogram. Op het moment dat ze Wimbledon won, woog ze nog 68 kilogram. Eind 2016 was Bartoli opnieuw gezond en nam ze deel aan de marathon van New York. Ze speelde ook nog diverse tennistoernooien voor ex-speelsters en wilde haar comeback maken in het proftennis, maar daar beslist haar rechterschouder nu dus anders over.

A mon grand désarroi je dois malheureusement arrêter ma tentative de comeback. En effet l'augmentation nécessaire des doses d'entraînements pour tenter de retrouver mon meilleur niveau, entraînent des douleurs à nouveau à mon épaule droite pic.twitter.com/pFnubgrmTe Marion bartoli(@ bartoli_marion) link