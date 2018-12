Marin Cilic stelt seizoensstart uit, Kroaat geeft forfait voor toernooi in Pune - Anderson en Djokovic spelen finale van Mubadala Exhibition Redactie

28 december 2018

16u51

Bron: Belga 0 Tennis Marin Cilic geeft forfait voor het toernooi in het Indiase Pune (31 december - 6 januari). De Kroaat, nummer 7 van de wereld, sukkelt met een knieblessure, zo maakte hij vandaag bekend.

Cilic speelde eind november nog de finale van de Davis Cup, die hij met zijn land won, en kende daardoor een kortere rustperiode dan de andere topppers.

Volgende maand heeft Cilic flink wat punten te verdedigen op de Australian Open (14-27 januari). Hij schopte het begin dit jaar immers tot in de finale in Melbourne (tegen Federer).

Anderson en Djokovic spelen de finale van Mubadala Exhibition, Chung wordt vijfde

De Zuid-Afrikaanse titelhouder Kevin Anderson (ATP 6) en de Serviër Novak Djokovic (ATP 1) hebben zich geplaatst voor de finale van het Mubadala exhibitietoernooi in Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten). Die finale staat morgen op het programma.

Anderson versloeg in zijn halve eindstrijd na bijna twee uur tennis de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 2) in drie sets (4-6, 6-3 en 6-4). Djokovic rekende na een wedstrijd van een uur in twee sets (6-4 en 6-2) af met de Rus Karen Khachanov (ATP 11).

Anderson won vorig jaar het toernooi in het Midden-Oosten door in de finale de Spanjaard Roberto Bautisa Agut te verslaan. In december 2016 stond David Goffin in de finale. De Luikenaar verloor destijds van Rafael Nadal.

De Zuid-Koreaan Hyeon Chung (ATP 25) had de tennisdag in Abu Dhabi geopend met een zege tegen de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 8) in de strijd om de vijfde plaats. Chung haalde het na een dik uur tennis in twee sets (6-2 en 6-3).