Maria Sharapova viert in Brisbane rentree op WTA-circuit

31 december 2019

Maria Sharapova (WTA 133) viert komende week haar rentree op het WTA-circuit in het Australische Brisbane (hard/1,4 miljoen dollar). De 32-jarige Russin, voormalig nummer één van de wereld, kwam niet meer in actie op WTA-toernooien en grandslams sinds ze eind augustus in de eerste ronde van de US Open een pandoering kreeg van Serena Williams. Sindsdien speelde Sharapova enkel op het World Tennis Championship in Abu Dhabi tegen de Australische Ajla Tomljanovic. In Brisbane kreeg ze een wildcard van de organisatoren.