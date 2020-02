Maria Sharapova stopt op haar 32ste definitief met tennissen DMM

26 februari 2020

14u21 6 Tennis Maria Sharapova bergt haar tennisracket voorgoed op. De 32-jarige Russische stopt per direct met tennissen. Sharapova’s carrière haalde de voorbije jaren haar niveau niet meer door blessures na haar dopingschorsing. Ze won 5 grandslams in haar carrière.

Maria Sharapova zet op 32-jarige leeftijd een punt achter haar carrière. Dat laat ze weten in een bijdrage op de website van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. “Hoe laat je het enige leven dat je altijd hebt gekend achter jou? Hoe verlaat je de courts waarop je hebt gewandeld sinds je een klein meisje was -de sport waar je van houdt, die je bittere tranen deed wenen maar ook ongekende vreugde bezorgde- een sport waar je een familie vond, met fans die meer dan 28 jaar achter jou stonden? Dit is nieuw voor mij, dus vergeef mij alsjeblief. Tennis - ik zeg vaarwel”, schrijft Sharapova.

De Russin won in haar carrière 36 titels, waaronder vijf grandslamtoernooien. Sharapova hoort tot het selecte clubje van tien vrouwen dat de ‘career grand slam’ binnenhaalden, de vier grandslams. Ze won Wimbledon in 2004 toen ze amper 17 jaar was. Daarna volgden de US Open (2006), de Australian Open (2008) en Roland Garros (2012 en 2014). In augustus 2005 bereikte Sharapova voor de eerste keer de nummer 1 positie op de wereldranglijst. Ze bekleedde die plaats in totaal 21 weken.

De Russin kende ook heel wat blessureleed, vooral aan de schouder, en beleefde begin 2016 een dieptepunt toen ze op de Australian Open betrapt werd op het verboden dopingmiddel meldonium. Haar schorsing van twee jaar werd door het Internationaal Sporttribunaal teruggebracht tot vijftien maanden en in april 2017 maakte ze haar comeback, maar nieuwe successen bleven uit. Op de huidige WTA-ranking was Sharapova weggezakt naar plaats 373.