Maria Sharapova moet meteen inpakken in Indian Wells Redactie

08 maart 2018

09u53

Bron: Belga 0 Tennis Maria Sharapova (WTA 41) heeft weinig plezier beleefd aan haar terugkeer op het toernooi van Indian Wells. De Russin verloor al in de eerste ronde van de Japanse Naomi Osaka (WTA 44). Die haalde het met twee keer 6-4.

Sharapova won de titel in Californië in 2006 en 2013 maar ontbrak in de twee vorige edities. Dit jaar werd de voormalige nummer 1 bij de outsiders voor de titel gerekend, maar al na een wedstrijd zit haar toernooi erop. Tegen de 20-jarige Osaka liet vooral haar opslag (zes dubbele fouten en vijf breaks) Sharapova in de steek.

"Ik wilde het hier heel goed doen, maar het zal voor volgend jaar zijn", reageerde een teleurgestelde Sharapova, die in 2016 ontbrak door een polsblessure en vorig jaar een dopingschorsing uitzat. Naomi Osaka treft in de tweede ronde de Poolse Agnieszka Radwanska (WTA 32).