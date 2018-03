Maria Sharapova breekt met Nederlandse coach - Kyrgios op de sukkel met elleboog - Muguruza al uitgeschakeld in Indian Wells TLB

Sharapova breekt met Nederlandse coach

Maria Sharapova (WTA 41) heeft een einde gemaakt aan haar samenwerking met de Nederlandse coach Sven Groeneveld. Dat maakte de 30-jarige Russische tennisster bekend een dag nadat ze al in de eerste ronde was uitgeschakeld op het WTA-toernooi van Indian Wells. Groeneveld was vier jaar de trainer van Sharapova.

"Na vier succesvolle jaren vol uitdagingen wil ik Sven bedanken voor zijn ongelooflijke loyaliteit, zijn harde werken en vooral de vriendschap die we hebben opgebouwd die verder gaat dan onze professionele band", schreef Sharapova op haar website. "Hoewel we in overleg hebben besloten uit elkaar te gaan, ben ik ongelooflijk blij dat ik de afgelopen jaren met hem als leider van mijn team heb kunnen werken."

Groeneveld werd in het najaar van 2013 de coach van de Russin, die toen de nummer vier van de wereld was.

Kyrgios laat verstek gaan met elleboogblessure in Indian Wells

Nick Kyrgios (ATP 20) zal niet deelnemen aan het ATP-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells (hard/7.972.535 dollar). De 22-jarige Australiër blijft op de sukkel met zijn elleboog.

"Ik voel me echt slecht over mijn opgave want Indian Wells is een van mijn favoriete toernooien", reageerde Kyrgios op Twitter. "Maar mijn elleboog is gewoon niet hersteld. Ik geef mezelf zolang als nodig om terug te keren maar ben nu nog niet klaar om in competitie te treden."

Lucky loser Matteo Berrettini (ATP 108) neemt de plaats van Kyrgios in. De Italiaan neemt het zaterdag in de tweede ronde op tegen de Rus Daniil Medvedev (ATP 57).

Muguruza moet opkrassen, Halep en Kvitova stoten wel door

Garbiñe Muguruza (WTA 3) heeft haar start op het WTA-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells (hard/8.648.508 dollar) volledig gemist. De Spaanse verloor in de tweede ronde van Sachia Vickery (WTA 100) in drie sets: 2-6, 7-5 en 6-1. "Dit is de mooiste dag uit mijn loopbaan", reageerde de 22-jarige Amerikaanse, die nooit eerder een speelster uit de top tien versloeg.

Simona Halep kende minder problemen. De Roemeense nummer 1 van de wereld klopte de Tsjechische Kristyna Pliskova (WTA 77) in tweemaal 6-4. Petra Kvitova (WTA 9) flirtte tegen de Kzachse Yulia Putintseva (WTA 81) dan weer met de exit. Uiteindelijk won de Tsjechische na een uitputtingsslag in 6-7 (4/7), 7-6 (7/3) en 6-4.

Twee andere reekshoofden kenden minder succes. De Britse Johanna Konta (WTA 11) liet zich verrassen door de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 54) in 7-6 (7/5) en 6-4. De Griekse Maria Sakkari (WTA 58) stuurde de Australische Ash Barty (WTA 21/), zestiende reekshoofd, in 6-4 en 6-2 naar huis.