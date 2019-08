Man-in-vorm Medvedev is opponent van Goffin in finale: "David is een geweldige speler” GVS/IB/YP

18 augustus 2019

09u46

Bron: Belga 8 Tennis David Goffin (ATP 19) staat voor het eerst in zijn carrière in de finale van een Masters 1.000 toernooi, waar hij de Rus Daniil Medvedev treft. De Luikenaar kwalificeerde zich voor de eindstrijd op het Western & Southern Open in Cincinnati (6.056.280 dollar). Goffin haalde het in de halve finale op het Amerikaanse hardcourt in twee sets van de Fransman Richard Gasquet (ATP 56). Het werd 6-3 en 6-4 na 1 uur en 16 minuten.

Het was het derde onderlinge duel tussen de 28-jarige Goffin en de 33-jarige Gasquet. Goffin won in 2017 in Tokio met 7-5 en 6-2, Gasquet nam vorig jaar revanche in Montpellier (6-4, 0-6, 6-3). In de finale speelt David Goffin tegen de Rus Daniil Medvedev (ATP 8). Medvedev vloerde titelverdediger Novak Djokovic (ATP 1) met 3-6, 6-3, 6-3 (zie video helemaal onderaan). De finale wordt vandaag om 22u onze tijd gespeeld.

Voor Goffin wordt het de dertiende finale op de ATP Tour. Hij won tot dusver vier titels (Tokio 2017, Shenzhen 2017, Metz 2014 en Kitzbühel 2014). Dit jaar haalde Goffin al de finale op het grastoernooi in het Duitse Halle. Hij verloor er van Roger Federer.

De finale wordt voor Belgiës nummer 1 de eerste in een Masters 1.000 (de categorie net onder de grandslams). Vier keer eerder stootte hij op zo'n toernooi door tot de halve finales, waaronder vorig jaar in Cincinnati. Op grandslamtoernooien is een kwartfinale het beste resultaat van Goffin. Dat lukte hem onlangs op Wimbledon en eerder op Roland Garros (in 2016) en de Australian Open (in 2017). De Luikenaar speelde ook al een keer de finale van de Masters, het officieuze WK met de top acht van het seizoen. Dat deed hij eind 2017. Toen hield Grigor Dimitrov hem van de eindzege in Londen.

Goffin: “Dit is een groots moment voor mij”

“Ik ben heel gelukkig”, reageerde Goffin na zijn overwinning tegen de Franse nummer 56 van de wereld. “Ik hou van dit toernooi en ik heb hier de voorbije jaren mijn beste tennis gespeeld. Ik ben heel gelukkig dat ik hier voor de eerste keer de finale van een Masters 1.000 haal. Het is een groots moment voor mij. Ik wist dat Richard wat vermoeid was na zijn wedstrijd van gisteren terwijl Nishioka (Goffins tegenstander die voor de kwartfinale forfait gaf, red) jammer genoeg niet in staat was te spelen. Daardoor kon ik rustig een balletje slaan. Hij was eigenlijk een rustdag en daardoor verscheen ik fris en aan 100 procent op het terrein. Ik heb meeval gehad maar ik heb toch ook vooral goed tennis gespeeld”, ging de Belgische nummer 1 verder. “Ik had mijn emoties goed onder controle, onder meer toen ik voor de wedstrijd mocht opslaan. Dit is een grote overwinning”, besloot hij.

Gasquet looft Goffin: “Tegen David viel vandaag niets te beginnen”

Gasquet was na afloop vol lof over Goffin. “Het was een heel moeilijke partij voor mij”, vertelde de Fransman. “Ik deed mijn uiterste best, maar als David aan 100 procent speelt, is het lastig. Hij is een steengoede speler, vinnig maar toch krachtig. Vandaag was hij gewoon beter dan mij. Ik wil toch ook positieve zaken onthouden aan dit toernooi, maar tijdens de match moest ik gewoon mijn meerdere in hem erkennen.”

Medvedev: “Weet niet hoe ik dit heb gedaan”

“Om eerlijk te zijn: ik weet niet hoe ik dit voor mekaar heb gekregen”, stamelde Medvedev na afloop. De Moskoviet, die momenteel in Monaco woont, beëindigde de match met 16 aces en 37 winners. Novak Djokovic stak uit erkenning zelfs zijn duim naar hem op. “Ik was zo moe na de eerste set. Ik dacht dat ik het tempo van Novak nooit zou kunnen volhouden. Maar in de tweede set is er een kantelmoment geweest (bij 3-3, op 0-30, red.) en ik ben enorm sterk beginnen spelen. Wanneer het even niet loopt in een wedstrijd probeer ik vaak wat meer risico te nemen op mijn tweede opslag. Na die tegenvallende eerste set deed ik dat nu opnieuw. En het werkte.”

“Ik heb mijn uiterste best gedaan”, vervolgde Medvedev. “Dat was ook nodig, want dit had makkelijk zo’n wedstrijd kunnen worden die eindigde in 6-3 en 6-3 voor Novak. Ik ben dus heel blij. De armmassages van de kiné hebben me ook geholpen om nieuwe energie te vinden.”

Lof voor Goffin

“In de finale wacht met David opnieuw een fantastische speler. Het is nooit makkelijk tegen hem. Ik heb anderhalve maand geleden op Wimbledon nog van hem verloren na een ongelooflijke vijfsetter. Hij toonde deze week opnieuw in vorm te zijn. Ik hoop dat het een grootse finale zal worden.”

Het wordt het derde onderlinge duel tussen Medvedev en Goffin. De vorige twee duels vonden dit jaar plaats. Goffin won zoals gezegd in de derde ronde van Wimbledon na een uitputtingsslag. Eerder op het jaar, in de derde ronde van de Australian Open, boekte Medvedev een makkelijke zege in drie sets.

Het is voor Medvedev al een fantastisch jaar geweest. Hij won drie van zijn vier ATP-titels de voorbije twaalf maanden. Dat was in Tokio, Winston-Salem en Sofia (zijn enige in 2019). Hij verloor dit jaar ook al vier finales (in Brisbane, Barcelona, Washington en Montréal). Het wordt dus zondag zijn zesde finale van 2019. Zijn eerste titel behaalde Medvedev in Sydney in januari 2018.

