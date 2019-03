Man die Kvitova stak moet acht jaar cel in - Goffin stoot door naar vierde ronde in Miami YP/XC

De man die de woning van tennisster Petra Kvitova binnendrong en haar met een mes stak moet voor acht jaar de gevangenis in. Dat is de uitspraak van een rechter in het Tsjechische Brno. De indringer, die deed alsof hij het heetwatersysteem in haar flat kwam inspecteren, had een maximale straf van 12 jaar kunnen krijgen.

In december 2016 viel de man de huidige nummer 2 van de wereld aan met een groot mes. Het lemmet verwondde de linkerhand van Kvitova zodanig, dat ze maandenlang niet kon spelen. De tweevoudig winnares van Wimbledon wees de dader later aan op foto’s van de politie.

De Tsjechische, die afgelopen januari de finale van de Australian Open verloor, getuigde vorige maand in de rechtbank. “Ik voelde plots een mes in mijn nek. Ik greep het met beide handen, had het lemmet in mijn linkerhand en gooide het weg. Daarna viel ik en zag ik alleen nog maar bloed.” Kvitova probeerde haar mobiel te pakken, maar haar aanvaller schopte het weg. “Ik gaf hem geld en daarna ging hij weg en kon ik een ambulance bellen.”

David Goffin (ATP 20) heeft zijn revanche tegen Marco Cecchinato (ATP 16) beet. Hij versloeg de Italiaan in de derde ronde van het Masters 1.000 in Miami en nam zo wraak voor het verlies vorig jaar op Roland Garros.

“Het ging vandaag opnieuw wat beter”, zei hij maandagavond na de 6-4, 6-4 zege. “Er waren heel goede dingen, ook al geef ik twee keer mijn opslag uit handen bij 5-2, wanneer ik mag serveren voor de eerste set en op het einde van de match. Ik moet rigoureus blijven bij elke opslag, bij elk punt om het af te maken. Ik bevind mij nog niet in het stadium waarin ik vol vertrouwen een wedstrijd beëindig door agressief en bevrijd te spelen. Maar goed, bij 5-4 heb ik mij herpakt en kon ik besluiten met twee knappe ballen langs de lijn.”

Goffins tegenstander in de achtste finales wordt de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 34). Het 21-jarige talent schakelde David Ferrer (ATP 155) uit, de ervaren Spanjaard die in zijn vorige match tegen Alexander Zverev (ATP 3) had gestunt. “Tiafoe, in de VS, zal heel gemotiveerd zijn. Het wordt geen evidente match”, voorspelt Goffin. “Hij begon knap aan het seizoen met een mooi parcours in Melbourne (waar Tiafoe op de Australian Open de kwartfinales haalde na winst tegen o.a. Anderson en Dimitrov, red). Hij heeft veel kracht en het wordt niet gemakkelijk hier tegen hem te spelen. Het publiek zal achter hem staan. Ik zal er elk punt moeten staan.”

Roger Federer (ATP 5) zit eveneens in de achtste finales. De Zwitser klopte de Serviër Filip Krajinovic (ATP 103) met 7-5 en 6-3. Federer, drievoudig winnaar in Miami (2005, 2006, 2017), speelt om een plek in de kwartfinales tegen de Rus Daniil Medvedev (ATP 15).

Halep verslaat Venus Williams, Wozniacki moet inpakken

Bij de vrouwen heeft Simona Halep (WTA 3) Venus Williams (WTA 43) uit het Miami Open (9.035.428 dollar) gekegeld. De Roemeense won het duel tussen de ex-nummers 1 maandag met twee keer 6-3. In de kwartfinales staat Halep tegenover de Chinese Qiang Wang (WTA 18).

Caroline Wozniacki (WTA 13), ook een voormalig nummer 1, kon zich niet bij de laatste acht scharen. De Deense verloor met 6-3, 6-7 (0/7) en 6-2 van de Taiwanese Su-Wei Hsieh (WTA 27). Die treft in de kwartfinales de Estse Anett Kontaveit (WTA 19).

Marketa Vondrousova (WTA 59) veroverde na de scalp van Elise Mertens (WTA 14) ook die van de Duitse Tatjana Maria (WTA 62). Het werd 6-3, 6-2. In de kwartfinales speelt de 19-jarige Tsjechische tegen haar landgenote Karolina Pliskova (WTA 7).

De vierde kwartfinale wordt een duel tussen de Australische Ashleigh Barty (WTA 11) en de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 2).