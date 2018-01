Magische Mertens naar halve finale Australian Open! Filip Dewulf

23 januari 2018

04u58 1 Tennis Waar eindigt dit sprookje voor Elise Mertens? Ze veegde vandaag Elina Svitolina, nummer vier van de wereld, letterlijk uit de Rod Laver Arena en plaatste zich met 6-4, 6-0 voor haar eerste halve finale van de Australian Open. Mertens heeft op dit tornooi nog geen set verloren. Onwaarschijnlijk!

Zoals we haar kennen stapte Elise Mertens om 13u plaatselijke tijd zonder vrees een in een aangenaam zonnetje badende Rod Laver Arena binnen. Tegenstandster Elina Svitolina was gezien haar vorig seizoen en start van dit jaar – winst op het tornooi van Brisbane – de torenhoge favoriete maar daar trok de 22-jarige Limburgse zich niets van aan. Net zoals in haar vorige partijen startte Mertens als een sneltrein: agressieve returns, gevarieerd aanvalsspel en mooi kamperend op de baseline. De 23-jarige Oekraïense werd achteruit gedrukt en trachtte aan te klampen. De backhand en het volleywerk van Mertens zorgden evenwel voor te veel schade. Via 3-2 ging het naar 5-2 waarop Mertens even een minder game bracht. Niet getreurd, met haar mentale kracht rechtte ze meteen de rug en bij 5-4 maakte ze de eerste set proper af.

Mertens zat nu dicht bij een enorme stunt maar wie dacht dat dat vooruitzicht haar zou verlammen kwam bedrogen uit. Ze ging als het ware nog meer vrijuit tennissen: dropshots volgden elkaar op, drive-volleys werden keurig afgemaakt en Svitolina zag de ballen naast zich heen vliegen. Het vierde reekshoofd oogde wanhopig en probeerde eerst door Mertens heen te meppen, maar diens verdediging stond pal, en dan de rally langer te laten duren, maar ook daarin was Mertens meer bedreven. Uiteindelijk kon de Hamontse na 1u13 supertennis met sprekend gemak en groot machtsvertoon de strafste zege uit haar carrière boeken.

(Lees verder onder foto)

“Ik zit zonder woorden”, lachte ze na afloop. “Zoveel gevoelens die nu door mijn hoofd gaan. Ik heb alles gegeven. Natuurlijk was ik wat zenuwachtig op het einde maar ik heb mijn spel gespeeld en ben blij hoe het gelopen is.” Door deze halve finale op haar eerste Australian Open – de eerste Belgische bij de laatste vier van een grandslamtornooi sinds Kirsten Flipkens op Wimbledon 2013 – komt Mertens de top 20 van de wereld binnen. Het was teven haar tweede overwinning op een speelster uit de top tien. “Ik wist dat zij goed bewoog en stevig tennist”, aldus Mertens. “Ik besefte dan ook dat het een zware partij ging worden. Ik heb dan maar geprobeerd om agressief te tennissen en iets meer naar het net te gaan. Dat lukte zeer goed.”

Op de Rod Laver Arena waren er enkele Belgische supporters met vlaggen aanwezig maar thuis voor de buis zullen honderden tennisfans deze nacht opgestaan zijn om deze nieuwe kampioene aan te moedigen. Onder hen ook Kim Clijsters, op wiens academie Mertens traint. Ze mocht even het woord rechtstreeks aan haar mentor wenden. “Hallo Kim, bedankt voor de berichtjes”, begon Mertens. “Ik hoop dat je niet te zenuwachtig geweest bent. Bedankt voor de steun en ik probeer hier in je voetsporen te treden.”

Clijsters won de titel in Melbourne in 2011. Mertens speelt in de halve finale tegen Caroline Wozniacki (WTA 2) of Carla Suarez Navarro (WTA 39). Niet zo heel veraf dus.