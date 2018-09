Madrid organiseert Davis Cup-finaleweek in 2019 en 2020 Redactie

27 september 2018

De volgende twee jaar wordt de strijd om de Davis Cup beslist in Madrid. De internationale tennisfederatie ITF en het organiserende Kosmos Tennis bevestigden dat de finaleweek van de hervormde landencompetitie in 2019 en 2020 in de Spaanse hoofdstad wordt gehouden.

In de Davis Cup nieuwe stijl zullen achttien landen in november 2019, op het einde van het seizoen, in een toernooi van week op één locatie (Madrid dus) strijden om de titel. Zes landen zijn automatisch geplaatst: de vier halvefinalisten van dit jaar (Frankrijk, Spanje, Kroatië en de VS) en twee wildcards, Argentinië en Groot-Brittannië.

De twaalf overige tickets worden begin februari verdeeld. België moet zich trachten te kwalificeren in Brazilië.