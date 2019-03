Machtsstrijd aan de top: Djokovic negeert Federer en Nadal bij wegstemmen ATP-baas Filip Dewulf

12 maart 2019

07u48 0 Tennis Chris Kermode, de door veel spelers geprezen big boss van de ATP, moet eind dit jaar opstappen. Met dank aan Novak Djokovic die een regelrechte coup orkestreerde. Zonder daarbij Roger Federer of Rafael Nadal in te lichten. “Hij had geen tijd voor mij”, zuchtte de Zwitser.

Om de prestaties van Chris Kermode, voormalig toernooidirecteur van Queen’s en de ATP Masters in Londen, op te sommen, kom je adem te kort. Het algemene prijzengeld ging omhoog, het herentennis bloeit als nooit tevoren en hij stond ook mee aan de wieg van de Next Gen ATP Finals en de in 2020 startende ATP Cup. En toch zijn er nog spelers die niet tevreden zijn over de ATP-president. Onder wie Novak Djokovic. De voorzitter van de spelersraad stuurde de stemming over het aanblijven van Kermode, vorige week in Indian Wells, zo dat de Brit eind 2019 en na zes jaar dienst zijn boeltje mag pakken.

Tot grote ontevredenheid van een groot deel andere profs. “De beslissing is gevallen dat we op zoek moeten gaan naar een nieuwe leider”, zei Djokovic, die weinig over zijn persoonlijke inbreng wou toelichten maar de structuur van de raad van bestuur van de mannentennisbond aanhaalde als medeoorzaak van het probleem. “Als je drie stemmen hebt van spelersvertegenwoordigers en drie van toernooidirecteurs, dan komt de president vaak in de positie van beslissende factor. En dan kan er belangenvermenging optreden.”

Het is algemeen geweten dat het niet direct klikte tussen Djokovic en Kermode, de Servische nummer één vond dat zijn ‘baas’ te veel de kant van de toernooidirecteurs koos (zeker bij de vraag voor een significantere verhoging van het prijzengeld). Vandaar zijn lobbywerk achter de schermen.

“Ontgoochelend”

Acties die niet direct gesmaakt werden door die andere tenoren van het circuit, Roger Federer en Rafael Nadal. De Zwitser trachtte de dag voor de beslissing nog met Djokovic af te spreken. “Hij had geen tijd voor mij”, zuchtte de 20-voudige grandslamwinnaar. “Dat is een beetje moeilijk te begrijpen, maar hij zal het wel druk gehad hebben. Ik had graag geweten wat de motivatie was en wat Kermode dan niet zo goed gedaan heeft.”

Eenzelfde geluid bij Rafael Nadal. “Het was mijn beslissing om niet meer in de spelersraad te zetelen, maar langs de andere kant vind ik het wel ontgoochelend dat er niemand contact met me opnam. Normaal moeten de spelersvertegenwoordigers toch vragen aan de spelers wat hun mening is? Niemand deed dat bij mij. Geen sms of gesprek om te vragen wat ik vond van die beslissing. Ik geloof dat ik na zeventien jaar in deze sport wel een goed idee heb over dingen die wel of niet werken. Ik zou dan ook graag weten wat er gebeurd is, en zeker wat er nu gaat gebeuren.”

Kijken of de woordenstrijd deze week ook een vervolg gaat krijgen óp de banen van Indian Wells.