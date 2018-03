Maak kennis met Stéphanie, de rots in de branding van David Goffin: "Hij zal zijn frustraties na een mindere match nooit op mij uitwerken" MH

04 maart 2018

11u39

Bron: NINA 34 Tennis Gisteren moest David Goffin noodgedwongen passen voor het tornooi van Indian Wells én de Davis Cup-ontmoeting met de VS. Een oogblessure die hij in Rotterdam opliep, speelt nog altijd parten. Op wie de Luikenaar steeds kan terugvallen in zijn revalidatie, is vriendin Stéphanie Tuccito - niet verzot op interviews, maar in NINA maakte ze voor een keertje toch een uitzondering. "David is nooit onaangenaam als hij verloren heeft."

Assertief, zo kan je Stéphanie Tuccito wel omschrijven. Een gewone tennisvrouw is ze allerminst. Ze studeerde communicatie en journalistiek aan de universiteit van Luik. Haar eigen professionele amibities borg Stéphanie twee jaar geleden op. Zo kon ze haar 'amour' David elke dag met raad en daad bijstaan. En dat doet ze ook, want intussen reist ze met hem de wereld rond en verzorgt ze zijn communicatie.

Of ze een andere keuze had dan David te volgen? "Ik zet mijn eigen carrière nu even on hold om David te vergezellen in de zijne. Ik heb absoluut geen spijt van die keuze. David is een uitzonderlijk parcours aan het afleggen, ik wil er mee voor zorgen dat hij dat zo goed mogelijk kan blijven doen. Als het feit dat ik in zijn buurt ben daar ook maar een béétje toe bijdraagt? Met veel plezier dan. Ook voor mezelf, trouwens. Een tennisspeler volgt de zon, dus ik heb goed gekozen."

Nestje in Monaco

David en Stéphanie hebben al enkele jaren hun domicilie in het Prinsdom. "We zijn als een blok gevallen voor Monaco. We waren er al een paar keer geweest voor toernooien. Die stad is een kleine, heerlijke bulle. We voelen ons er goed, het is er aangenaam leven. We hebben daar onze petit cocon gecreëerd. Voor David zijn de weersomstandigheden er bovendien prima: je kan er het hele jaar door buiten spelen. De infrastructuur is top, er wonen ook veel andere spelers. Zo traint David al eens samen met Novak Djokovic. We reizen negen maanden per jaar, maar Monaco is onze eerste ‘chez nous’. Ons eerste plekje waar we echt samenwonen, wat toch een bijzonder gevoel geeft. En Luik? Ik ben altijd welkom in mijn ouderlijk huis. Dat zal nooit veranderen."

Zelf slaat Stéphanie ook graag een balletje. In de humaniora combineerde ze haar studies zelfs met competitietennis. "Ik hou van tennis! Ik speel tennis sinds mijn vijfde. Ik speelde op nationaal niveau, en ik was zeker niet slecht. Vandaag spendeer ik nog altijd veel tijd in de tenniswereld, maar helaas sta ik zelden zelf op het veld. Omdat David en ik zoveel reizen, is het voor mij moeilijk om aan een competitie deel te nemen."

Dat David Goffin van nature een rustig persoon is, wordt op ook de court bevestigd. "Hij is tamelijk ontspannen in de aanloop naar een wedstrijd. Hij sluit zich niet volledig af. Alleen de laatste paar uren voor een match verdwijnt hij met zijn coach en heb ik geen contact meer met hem. Dan moet hij zich concentreren."

Nooit boos

Ook na een slechte wedstrijd blijft David de kalmheid zelve. "Hij is nooit onaangenaam als hij verloren heeft. Hij kan teleurgesteld zijn, uiteraard, maar hij zal dat niet op mij uitwerken. Dat is gewoon wie hij is. Hij kan er ook makkelijk over praten. En als hij daar geen zin in heeft, voel ik dat aan, en hou ik iets meer afstand. David ís, echt waar, makkelijk om mee samen te leven. Ik denk niet dat ik hem ooit al boos gezien heb. Het is moeilijk om ruzie te maken met hem."

Naar verluidt heeft David zijn geliefde altijd in zijn vizier als hij speelt. "David heeft oogcontact nodig, met mij, zijn coach en zijn entourage. Ik heb altijd de indruk dat hij niet eens kijkt, want hij is zo gefocust op zijn tennis, maar toch weet hij perfect wat zich in de tribunes afspeelt. Hij heeft altijd alles gezien. Als ik rechtgestaan ben om naar het toilet te gaan, of als ik eens op mijn smartphone gekeken heb. (lachje) Het is al gebeurd dat hij na een match al lachend vraagt: ‘Waar was je, in de tweede set, bij dat punt?’ Hij hoort ook alles wat we hem toeroepen, al laat hij dat op het moment zelf niet merken. Als de match moeilijk is, of hij heeft het zwaar, dan kunnen wij hem weer energie geven."

Het staat buiten kijf: Stéphanie vervult een erg belangrijke rol in zijn carrière. "Ik ken mijn plaats in zijn succesverhaal, en ik heb het geluk dat David mijn plaats daarin ook echt waardeert. Ik voel me nuttig voor David en dat is belangrijk voor me. Tennis is, zonder iemand aan je zijde, een eenzame trip. Zelfs al reis je met een team, dan nog ben je de avond voor een wedstrijd alleen in de hotelkamer. Alleen op het veld. Alleen in je hoofd."

Instagram

Momenteel staat veel in functie van het tennis, maar zelf koestert Stéphanie ook nog ambities. Zowel privé als op professioneel gebied. "Het is mijn droom om samen gelukkig te blijven, om later een gezin te vormen en om op een dag te schrijven als journaliste. Ik deed mijn stage destijds bij Marie Claire, en het lijkt me fantastisch om daar te werken. Is het goed dat ik hier even mijn annonce zet? (lacht) Samen met enkele bevriende Franse tennisvrouwen – vriendinnen van Franse spelers – zijn we onlangs trouwens een Instagramaccount gestart: Girlz on Tour. Het gaat om Noura, vriendin van Jo-Wilfried Tsonga, Clémence, de vriendin van Lucas Pouille, en Julia, de vriendin van Pierre-Hugues Herbert. We posten foto’s van plaatsen die we fijn vinden in de steden die we via tennis bezoeken: hotels, restaurants, boetieks, bars, mooie plekjes. We proberen iets moois te creëren rond onze reizen. Het is een leuke activiteit die we samen hebben, náást het sportleven van onze mannen. Als de dagen lang zijn, en David heeft zijn verplichtingen, is het tof om een paar vriendinnen in de buurt te hebben die in precies dezelfde situatie zitten."