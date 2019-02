Lucky loser Ruben Bemelmans grijpt nieuwe kans niet in Montpellier TLB

06 februari 2019

13u49

Bron: Belga 0 Tennis Ruben Bemelmans (ATP 132) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde (achtste finales) van het ATP-toernooi in het Franse Montpellier (hard/524.340 euro).

Bemelmans verloor in de eerste ronde tegen de Cyprioot Marcos Baghdatis (ATP 128), een qualifier, in twee sets: 6-2 en 6-4. De partij duurde 1 uur en 15 minuten. Baghdatis kijkt in de achtste finales het Franse eerste reekshoofd Lucas Pouille (ATP 17) in de ogen. De 31-jarige Limburger ging maandag in de tweede en laatste kwalificatieronde onderuit tegen zijn Duitse leeftijdsgenoot Matthias Bachinger (ATP 142), maar werd opgevist als lucky loser.

David Goffin (ATP 21) is in Frankrijk het tweede reekshoofd en hoeft in de eerste ronde niet in actie te komen. Hij treft in de achtste finales de Serviër Filip Krajinovic (ATP 72). Steve Darcis (ATP 311) stond dankzij een beschermde ranking ook meteen op de hoofdtabel. Hij verloor zijn opener van de Fransman Antoine Hong (ATP 150), een qualifier. Het werd 6-1 en 6-2 na 1 uur en 2 minuten tennis.

