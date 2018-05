Lucky loser Bemelmans wil "tweede kans met beide handen grijpen" in Parijs TLB

27 mei 2018

22u11

Bron: Belga 0 Tennis Ondanks zijn nederlaag in de derde en laatste kwalificatieronde voor Roland-Garros staat Ruben Bemelmans (ATP-111) op de hoofdtabel. De dertigjarige Limburger werd als lucky loser opgevist en neemt het in de eerste ronde op tegen Yuki Bhambri (ATP-94) uit India. "Ik heb een tweede kans gekregen en ga die met beide handen grijpen", blikte Bemelmans zondag vooruit.

Bemelmans sneuvelde vrijdag in de derde en laatste kwalificatieronde op het Parijse gravel. Hij ging met 6-2, 2-6 en 7-5 onderuit tegen de Braziliaan Thomaz Bellucci (ATP-269). "Ik was na die nederlaag heel ontgoocheld. Ik had hard gestreden en had bijna een echte gravelspeler geklopt. Het verlies was moelijk te verteren. Ik kwam ook pas als vijfde in aanmerking om opgevist te worden. Vrijdag was dus een echte rotdag. Maar zaterdag kreeg ik toch vrij snel het goede nieuws", doet Bemelmans zijn verhaal.

De linkshandige Limburger won nog nooit een match aan de Porte d'Auteuil, maar kreeg dit jaar wel een gunstige loting. In de eerste ronde wacht de 25-jarige Indiër Bhambri, die dit seizoen nog geen ATP-graveltoernooi afwerkte. In 2015 speelden ze al eens tegen elkaar. Toen haalde Bhambri het voor eigen publiek in New Delhi.

"Op Roland-Garros heb ik nog niet veel potten kunnen breken", geeft Bemelmans toe. "Gravel is dan ook niet mijn beste ondergrond, maar in de kwalificaties bewees ik wel dat ik in vorm ben. Ik ben heel tevreden over de loting. Bhambri is ook geen gravelspeler. Ik denk dat ik met een licht voordeel start. Ik ga er alles aan doen om te winnen."