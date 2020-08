Longpatiënte Serena Williams liet eigen tennisbaan bouwen en neemt in jacht op heilige 24ste grandslamtitel geen risico’s: “Ik reis met 50 mondmaskers” FDW

10 augustus 2020

08u01 0 Tennis Haar gezondheid is haar heilig maar een 24ste grandslamtitel nog wat heiliger. Longpatiënte Serena Williams (WTA 9) doet mee aan de U.S.Open en herneemt deze week in Lexington. “Iedereen in de Serena-bubbel is superbeschermd”

“Ik ben een beetje een kluizenaar geweest”, gaf Serena Williams toe vanop het tornooi van Lexington. “Al vanaf begin maart ben ik met zelfisolatie begonnen. Mijn longcapaciteit is niet compleet meer (Williams kreeg in het verleden te maken met bloedklonters en een longembolie die haar bijna het leven kostte, red) dus ik ben niet zeker wat er met mij zou gebeuren (als ze een besmetting zou oplopen, red). Waarschijnlijk zou ik wel oké zijn maar ik sta er niet om te springen om het te weten te komen. Ik reis dan ook met 50 mondmaskers. Ik wil nooit zonder vallen. Ik ben eigenlijk tot op zekere hoogte neurotisch geweest, iedereen in de Serena-bubbel is superbeschermd!”

Het is natuurlijk iets makkelijker je aan een kluizenaarsbestaan te houden als je voldoende geld op bank hebt staan en je echtgenoot van aanpakken weet. “Hij liet een tennisbaan voor mij bouwen”, zei Williams. “Het is mijn eigen toevluchtsoord. Ik liet er de ondergrond van de U.S.Open leggen en nodigde enkele speelsters uit. Ik vroeg me zelfs af: ‘waarom heb ik dit niet 20 jaar geleden al gedaan?’”

De 23-voudige grandslamwinnares hield zich gedurende vijf maanden dus vooral bezig met trainen. Al kon ze wel niet naar de lokale fitness, omdat er daar geen afstand kon bewaard worden. “Dat was een beetje anders, maar het is niet dat ik zoveel aan bankdrukken doe”, lachte Williams die op haar indrukwekkende biceps wees. “Dit is allemaal een gift van God, daarvoor moet ik mijn mama bedanken.”

Nummer 24

Ondanks de gezondheidsrisico’s herneemt de Amerikaanse superster deze week dus het werk. Dat alles natuurlijk met het oog op die ene grandslamtitel, nummer 24, die haar naast Margaret Court zou plaatsen. Eentje die haar, getuige haar vier finales in de voorbije twee seizoenen, nu al even ontglipt. “Als het allemaal doorgaat zie ik mezelf alles spelen”, doelde Williams op de U.S.Open en Roland Garros. “Maar ik bekijk het, met al die annuleringen van tornooien, dag per dag. Als er één ding is dat ik geleerd heb tijdens deze pandemie, dan is het wel om niet te veel te plannen.”

Starten doet de 38-jarige mama tegen landgenote Bernarda Pera (WTA 60) waarna er mogelijk een onderonsje volgt tegen zus Venus (WTA 67) of ex-nummer een van de wereld, Viktoria Azarenka (WTA 58).

