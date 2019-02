Londero verrast landgenoot Pella in finale in Cordoba en pakt eerste ATP-titel TLB

11 februari 2019

08u28

Bron: Belga 0

De Argentijn Juan Ignacio Londero (ATP 112) heeft de eindzege van het ATP-toernooi in eigen land in Cordoba (gravel/527.880 dollar) op zijn naam geschreven. De 25-jarige Londero haalde het in de finale na twee uur en vijf minuten tennis in drie sets (3-6, 7-5 en 6-1) van zijn landgenoot Guido Pella (ATP 58).

Het is voor Londero zijn eerste ATP-titel. De Argentijn stond met een wildcard op de hoofdtabel in Cordoba. Door zijn eindzege maakt hij op de nieuwe ATP-ranking van maandag een sprong van plaats 112 naar 69. Voor de 28-jarige Pella was het zijn vierde finale op het ATP-circuit. Hij kon echter nog geen enkele eindstrijd winnen.