Londense O2Arena wordt in 2022 decor voor Laver Cup Redactie

25 september 2020

11u05 0 Tennis De Laver Cup tennis wordt in 2022 georganiseerd in de O2 Arena in Londen. Dat is vrijdag bekendgemaakt.

Het toernooi, genoemd naar de Australische legende Rod Laver, is een driedaags treffen tussen zes van Europa's beste tennissers tegen de rest van de wereld en wordt mee georganiseerd door het management van Roger Federer. De eerste editie vond in 2017 plaats in Praag. Daarna waren Chicago (2018) en Genève (2019) aan de beurt. Telkens won het Europese team, dat in 2018 David Goffin in de rangen had.

Dit jaar werd de competitie geannuleerd vanwege de coronapandemie. In september 2021 vindt de Laver Cup plaats in de TD Garden in het Amerikaanse Boston, een jaar later gaat het dus richting Londen. Daar zal in de 02 Arena, waar ook de ATP Finals worden gespeeld, een stadion met 20.000 zitjes worden ingericht.



"Londen heeft altijd een speciale plaats in mijn hart gehad en het wordt ongelofelijk om de Laver Cup naar een van mijn favoriete steden in de wereld te brengen", zegt Roger Federer. "Ik weet dat de Britse fans ervan zullen smullen hoe de Laver Cup de beste spelers van de wereld samenbrengt, in een sfeer van respect en erkentelijkheid voor de legendes van onze sport.”