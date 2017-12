Lleyton Hewitt komt voor de derde keer uit pensioen en gaat dubbelen op Australian Open DMM

08u20

Bron: Belga 0 Getty Images Tennis Lleyton Hewitt zal volgende maand op de Australian Open in Melbourne deelnemen aan het dubbelspel. De voormalige nummer 1 van de wereld vormt voor eigen volk een duo met zijn landgenoot Sam Groth.

Hewitt nam op de Australian Open van 2016 afscheid van het tennis maar keerde sindsdien al twee keer terug uit pensioen, om te dubbelen op Wimbledon en met de Australische Davis Cup-ploeg. Nu waagt hij zich dus aan een derde 'comeback' aan de zijde van Sam Groth, voor wie de Australian Open zijn laatste afspraak wordt.

"We gaan plezier maken. Daar draait het uiteindelijk om op de Australian Open", zegt de 36-jarige Hewitt. "Ik ga er volop van genieten maar we gaan niet gewoon om de hoop te vullen. We willen er echt iets van maken."

