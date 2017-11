LIVE: Zijn we op weg naar een tiebreak in de eerste set? (5-4) - Belgische fans verzorgen de ambiance

13u25

Meeste wedstrijden in Davis Cup

Tijd om nog eens de geschiedenis in te duiken. Met 70 duels voert François Jauffret bij Frankrijk de ranking aan van het meest aantal gespeelde wedstrijden in de Davis Cup. 43 keer pakte hij de zege, 27 maal was de Fransman de mindere. Van de protagonisten die er dit weekend bijzijn, is Jo-Wilfried Tsonga de man met de meeste ervaring. 34 keer verdedigde hij zijn land, 26 keer volgde een vreugdedansje op het einde.



Jacky Brichant was in de jaren vijftig en zestig een vaste schakel in de Belgische Daviscup-ploeg en speelde in totaal 120 wedstrijden. Daarmee is hij de tennisser die het vaakst de tricolore kleuren van ons land verdedigde én staat hij in de top tien van de tennisser met het meest aantal Davis Cupduels ter wereld. 71 keer trok hij aan het langste eind, 49 keer was zijn tegenstander de betere. De meest ervaren in de huidige selectie is uiteraard Steve Darcis. ‘The Shark’ heeft 49 duels op de teller, goed voor 23 overwinningen.