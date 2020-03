LIVE (vanaf 2u). Volg hier de tweede wedstrijd van Kim Clijsters, die voormalig nummer vier van de wereld in de ogen kijkt Redactie

03 maart 2020

21u35 0

Lukt Kim Clijsters haar eerste WTA-zege sinds 2012? Het antwoord volgt komende nacht in het Mexicaanse Monterrey, waar Clijsters aan haar tweede toernooi sinds haar comeback start. Wellicht start Clijsters de avondsessie in Monterrey om 19 uur (2 uur ‘s nachts in België). Haar tegenstandster is de Britse Johanna Konta, WTA 15 en ex-nummer vier van de wereld. Na Garbine Muguruza in Dubai opnieuw geen makkelijke klant.

Wellicht start Clijsters de avondsessie in Monterrey om 19 uur (2 uur 's nachts in België). Haar tegenstandster is de Britse Johanna Konta, WTA 15 en ex-nummer vier van de wereld. Na Garbine Muguruza in Dubai opnieuw geen makkelijke klant.

