LIVE: Strenge veiligheidsmaatregelen in en rond stadion - Monami: "Fransen gaan Belgen vrezen"

André Stein: "Als we willen winnen, dan liefst nu"

Wij lieten een panel van tennisexperts en ex-toppers aan het woord over de kansen van België op een historische titel. Met mondjesmaat brengen we u de expertise van deze kenners. Zo ook André Stein, voorzitter van de Belgische tennisbond.



“Na de finale in 2015 in Gent dacht ik in mijn functie een tweede finale nooit nog te mee te maken, gelukkig heb ik me vergist. Ik zeg niet dat we favoriet zijn, maar als we een keer de trofee willen winnen, pakken ze hun kans liefst 'nu'. Frankrijk heeft geen topper zoals Murray of Djokovic, dan ben je zowat kansloos. Zelfs in het dubbel maken we een kansje na het onverwachte Franse duo.”