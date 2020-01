LIVE PER SET. Nadal en Carreno Busta komen langszij, derde set moet voor beslissing zorgen TLB

10 januari 2020

14u14 0 ATP Cup Stoot België door naar de halve finales van de ATP Cup? Daarvoor moeten onze landgenoten het afsluitende dubbelspel winnen tegen Spanje. Specialisten Sander Gillé en Joran Vliegen nemen het op tegen Rafael Nadal en Pablo Carreno Busta. Is Nadal al voldoende hersteld van de uppercut die David Goffin hem zonet uitdeelde? U kunt de match hier volgen via setupdates.

SET 1.

Gillé en Vliegen toonden zich alleszins niet onder de indruk van Nadal. Ze serveerden prima en hielden gelijke tred met de Spanjaarden. De beslissing moest uiteindelijk vallen in de tiebreak en daarin haalden de Belgen de bovenhand (9/7).

Will it be 🇧🇪 #TeamBelgium's day?#ATPCuppic.twitter.com/xMASrPTh9b ATP Tour(@ atptour) link

SET 2.

Ook in het tweede bedrijf ging het lange tijd gelijk op. Beide duo’s bleven on serve, tot een 5-5-stand. Gillé en Vliegen moesten hun opslag inleveren, waarna de Spanjaarden de tweede set in de wacht sleepten: 5-7. Op naar een beslissende set. De spanning stijgt in Australië.