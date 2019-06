LIVE PER SET. Goffin verliest eerste set tegen thuisspeler Zverev in Halle TLB

21 juni 2019

14u43 0 Tennis David Goffin (ATP 33) neemt het op tegen Alexander Zverev (ATP 5) in de kwartfinale van het ATP-toernooi in Halle. De 22-jarige thuisspeler, een toptalent, nam het al twee keer op tegen Goffin en won telkens. Maar de Luikenaar mag toch hopen, want Zverev bezeerde eerder deze week zijn knie. Kan onze landgenoot voor het eerst dit jaar drie matchen op rij winnen op het ATP-circuit? Het antwoord krijgt u hieronder via een verslag per set.

SET 1:

Goffin mocht als eerste serveren en onze landgenoot klom ook zonder veel problemen op voorsprong. Ook de service van Zverev draaide naar behoren en tot 2-2 bleven beide spelers on serve. Maar in het vijfde spelletje - dat even stilgelegd werd na een incident op de tribunes - kon de Duitser van bijna twee meter toch door de service van Goffin gaan. Het derde breakpunt was het goede voor ‘Sacha’ Zverev, die daarna ook uitliep tot 2-4.

Goffin haalde nochtans een zeer degelijk niveau. De Luikenaar varieerde goed en kreeg Zverev ook regelmatig aan het lopen, maar de service van de Duitser draaide goed. De kansen waren schaars voor Goffin, die enkele keren tevergeefs voor de winner probeerde te gaan. Zverev liep uit tot 3-5, waardoor onze landgenoot met de rug tegen de muur moest serveren. Dat ging niet van een leien dakje, Zverev liep al snel uit tot 0-40 en bij het eerste setpunt klaarde de Duitser de klus ook.