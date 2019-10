LIVE PER SET. Goffin moet in spannende eerste set hoofd buigen tegen Dimitrov AB

30 oktober 2019

15u21 0 Tennis In de tweede ronde van het ATP-toernooi van Parijs neemt David Goffin (ATP 14) het op tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 27). De winnaar van het duel stoot door naar de achtste finales, waar Dominic Thiem wacht. Pakt Goffin de zege? Volg het hier live per set.

Set 1: Goffin plooit in het slot na spannende set

Dimitrov ligt Goffin niet. In acht onderlinge duels won de Luikernaar amper één keer van de Bulgaar. Die opende de partij ook sterk. Dimitrov faalde niet bij zijn eerste opslagspel, nam snel de bovenhand en kwam tot 40-15. Goffin vocht nog even terug, onder andere dankzij een dubbele fout van Dimitrov. Maar de Bulgaar pakte toch de eerste game. Ook Goffin won zijn eerste servicegame met goed tennis en twee aces: 1-1. De Luikenaar schakelde een versnelling hoger en ging vervolgens door de opslag van Dimitrov, in wiens spel te veel foutjes slopen. Ook het vierde spel was voor Goffin: 3-1.

Dimitrov liet het kopje echter niet hangen en reageerde sterk. Met prima services en krachtig tennis won hij eerst zijn eigen opslagspel en pakte hij daarna een breakpunt: 3-3. Beide heren zijn aan elkaar gewaagd en dat zette de zevende game ook kracht bij. Goffin bezorgde Dimitrov een moeilijk opslagspel en liet één breakpunt onbenut. Het was uiteindelijk wel de Bulgaar die aan het langste eind trok. Van een 3-1-voorsprong voor Goffin naar een 3-4-achterstand dus. Vervolgens lieten zowel Goffin als Dimitrov geen steek vallen in hun opslagspel en gingen we naar 4-5. De Belg mocht niet onderuit gaan in zijn volgende servicegame, en deed dat ook niet: 5-5. Amper één minuut later stond het wel al 5-6 in het voordeel van Dimitrov, die vervolgens ook door de opslag van Goffin ging: 5-7 in de eerste set. Kan Goffin terugvechten in de tweede set?