LIVE PER SET. Darcis verliest eerste set in duel tegen 'bad boy' Kyrgios

20 november 2019

20u48 0 Davis Cup Tennis Eerder waren de Belgen succesvol in hun eerste duel op de vernieuwde Davis Cup tegen Colombia (2-1-zege). Nu moeten ze het opnemen tegen Australië. Een stevige tegenstander met Nick Kyrgios (ATP 30) en Alex de Minaur (ATP 18) als sterkhouders. Het is Steve Darcis die het eerste enkelspel afwerkt tegen Kyrgios. Set nummer één werd gewonnen door de Australiër met 2-6. Kan Darcis nog een vuist maken? Volg het hier live per set.

Door het uitlopen van de partij tussen Nederland en Groot-Brittannië sloeg Darcis de wedstrijd tegen ‘bad boy’ Kyrgios bijna tweeënhalf uur (!) later dan gepland op gang. Het lange wachten was duidelijk geen voordeel voor de 35-jarige Luikenaar, die meteen een breakpunt moest incasseren. De Australiër nam het voortouw en zette ook het tweede spelletje naar zijn hand, met zijn sterke service als grootste troef: 0-2. Darcis liet echter niet begaan en vocht terug tot 2-3. Maar dan vond Kyrgios het welletjes. Hij leek zich te amuseren en pakte uit met enkele knappe punten en liefst negen aces. Na amper 24 minuten was de eerste set voorbij: 2-6. Een écht duel kregen we nog niet te zien. Het klasseverschil is voorlopig te groot.