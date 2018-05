LIVE: Mertens in de problemen in Parijs. Limburgse laat vier setpunten liggen en verliest eerste set na tiebreak Thomas Lissens

28 mei 2018

18u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Tennis Ook Elise Mertens is begonnen aan Roland Garros. Mertens (WTA 16) neemt het in de eerste ronde op tegen de Amerikaanse Varvara Lepchenko (WTA 88). "Ik voel me altijd goed in Parijs. Het is alsof ik hier thuis speel", zei Mertens in aanloop naar het duel. Kan ze doorstoten naar de tweede ronde? Volg het hier LIVE via setverslagen.

SET 1: Mertens laat vier setballen liggen en verliest eerste set na tiebreak

Mertens is naar eigen zeggen helemaal verlost van de bacteriële infectie die haar eerder deze maand in Madrid parten speelde. En dat was er aanvankelijk ook aan te zien. Mertens begon complexloos op het Parijse gravel en ging in het eerste spelletje meteen simpel door de service van Lepchenko. Even slikken voor de Amerikaanse, maar haar reactie mocht er wel zijn.

Het nummer 88 van de WTA-ranking ging op haar beurt door de service van Mertens. Onze landgenote was iets te slordig en haar opslagmotor moest nog warmdraaien. Maar haar vroege bonus was de 22-jarige Limburgse dus wel kwijt. Tot 4-3 hielden de dames elkaar in evenwicht, maar dan forceerde de 32-jarige Lepchenko opnieuw een break. Mertens sloeg een dubbele fout op een cruciaal moment en Lepchenko mocht plots serveren voor de set.

Mertens kon tot dan te weinig uitpakken met haar kenmerkend agressief tennis. Maar met de rug tegen de muur lukte dat plots wél. Ze ging op haar beurt door de service van Lepchenko. Crisis afgewend? Toch niet. De opslag van de Limburgse draaide voor geen meter en bij 5-4 kreeg de Amerikaanse vier setballen, maar die werkte Mertens allemaal weg. De beslissing moest uiteindelijk vallen in een tiebreak en daarin toonde Lepchenko zich het koelbloedigst (11-9).