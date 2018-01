LIVE: Losgeslagen 'FedExpress' dendert over nerveuze Cilic in eerste set van finale Australian Open TLB

28 januari 2018

10u10

Bron: Eigen berichtgeving 0 Tennis Roger Federer (ATP 2) kan de Australian Open vandaag voor de zesde keer winnen. De 36-jarige ' FedExpress' treft met Marin Cilic de nummer zes van de wereld. De Kroaat profiteerde optimaal van de blessures van Rafael Nadal en andere favorieten om het tot de finale te schoppen. En op de Masters kon hij het Federer vorig jaar bij momenten ook knap lastig maken. Lukt dat vandaag ook? Op deze pagina krijgt u per set een update.

SET 1: Federer veegt de vloer aan met nerveuze Cilic

In de eerste set kon Cilic Federer alvast geen strobreed in de weg leggen. De Kroaat maakte een nerveuze indruk en kon in de eerste vier spelletjes amper vijf punten maken. Federer was wél bij de les, kreeg goed lijn in zijn slagen en liep in geen tijd uit tot 4-0. Cilic tuurde hopeloos naar zijn entourage in de tribune, maar dat hielp niet. Na amper 24 minuten was de 6-2-setwinst binnen voor de losgeslagen 'FedExpress'. Een walk-over dreigt.