LIVE: Goffin wil makker Pouille doen lopen - ex-coach Clijsters: "Mijn buikgevoel zegt dat het goed zit"

10u35

Els Callens: "Het is de kans van hun leven"

Wij lieten een panel van tennisexperts en ex-toppers aan het woord over de kansen van België op een historische titel. Met mondjesmaat brengen we u de expertise van de kenners. Zo ook van Els Callens, die brons pakte op de Olympische Spelen in Sydney 2000.



"Ik geef de Belgen 75% kans, het is de kans van hun leven. Ik verwacht ze mentaal klaar, ook in een Franse heksenketel. De sleutel is hoe Goffin hersteld zal zijn van de Masters. Hij moet op papier twee matchen winnen, en dan hangt het af van Darcis of het dubbel voor één punt. Als België verliest, zou dat zuur smaken, een beetje zoals de olympische hockeyploeg in Rio die weende na het zilver."