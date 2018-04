LIVE: Goffin vecht terug in Barcelona! Luikenaar pakt eenvoudig tweede set, wie geeft Nadal partij in halve finale? GVS

27 april 2018

20u18

Tennis In de kwartfinales van het ATP-toernooi van Barcelona heeft David Goffin (ATP 10) tegen de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 15) de bordjes opnieuw in evenwicht gehangen. In een spannende eerste set verloor de Luikenaar na een tiebreak, de tweede set haalde onze landgenoot eenvoudig binnen: 6-2. In een eventuele halve finale wacht nummer één Rafael Nadal.

Amper acht dagen geleden keken beide heren elkaar al eens in de ogen. In de achtste finales van het toernooi van Monaco werd Agut bijwijlen van het kastje naar de muur gespeeld. Een perfecte generale repetitie dus voor Goffin, al kon zijn opponent onder de Spaanse zon op de volle steun van de thuisaanhang rekenen.

Met sterke opslagen, attractief tennis én lange rally's etaleerden de twee tenoren direct een hoog tempo. De Spanjaard toonde meer dan eens zijn ijzersterke backhand terwijl Goffin aan het net op geen foutje te betrappen was. Eenrichtingsverkeer zoals in Monte Carlo werd het dus niet. On serve en zonder breakpunten ging het dan ook naar een 4-3-stand, tót Goffin een tussenversnelling plaatste en prompt twee breakpunten afdwong. Zonder succes: de eerste werd met een rake opslag naar de prullenmand verwezen, bij de tweede kans had de Spanjaard een geweldige forehand in huis. Kansen verkeken.

Tiebreak

En wie zijn mogelijkheden niet grijpt.. Met een knappe dropshop versierde ook Agut opeens zijn eerste breakpunt en verzilverde die wél: 4-5 en opslag voor de opponent. Maar zich zomaar bij de situatie neerleggen, neen, dat deed Goffin niet. Hij krikte zijn niveau nog wat op, nam de volgende game hélémaal in handen en hing de bordjes met een knappe gekruiste bal opnieuw in evenwicht. 5-5, waarna geen van beide nog een steek liet vallen. Tiebreak.

Daarin liep Goffin tot 3-1 uit, begon dan slordiger te spelen én verloor liefst vijf spelletjes op rij. Setpunt dus voor Agut die zonder aarzelen het kunstje afwerkte. Onze landgenoot in de verdrukking, én alweer op achterstand. Ook tegen Granollers-Pujol en Khachanov verloor hij de eerste set.

(lees hieronder verder)

Meester

Met een break kon de tweede set niet beter beginnen, maar opnieuw liet de Belg zich door een snelle re-break de kaas van het brood eten. Hij kreeg evenwel een nieuwe kans: met enkele strakke forehands ging het nummer tien van de wereld opnieuw door de opslag van Agut. Dit keer behield hij wél zijn eigen opslagspelletje: 3-1, voor het eerst in deze match leek Goffin meester te zijn over de Spanjaard. Bij 4-2 benutte onze landgenoot immers opnieuw een breakpunt en mocht hij na amper een halfuur spelen serveren voor de tweede set.

En dat was een koud kunstje. Na een love-game dwong Goffin een derde en beslissende set af: 6-2. Mentaal heeft hij alvast het voordeel terwijl het vooral lijkt dat Agut zijn beste krachten in de eerste set al verschoot.

Momenteel is de derde set aan de gang. Lees na afloop meteen wie het laken naar zich toe trok en nummer één Rafael Nadal ontmoet in de halve finale. De koning van het gravel haalde het in twee sets van Martin Kližan: 6-0 en 7-5.