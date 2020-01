LIVE. Goffin blijft zich kranig verweren en klimt op 5-5 tegen Nadal, wie pakt de tweede set? TLB

10 januari 2020

11u48 0 ATP Cup Na de nederlaag van Kimmer Coppejans tegen Roberto Bautista Agut moet David Goffin (ATP 11) België in de ATP Cup houden. Geen makkelijke opgave, aangezien de opponent van de Luikenaar Rafael Nadal heet. Kan Goffin voor een tweede keer in zijn carrière winnen tegen de huidige nummer één van de ATP-ranking? Volg het hier via setupdates!

SET 1. Goffin wint eerste set na knap gevecht

“Ik hoop dat ik klaar ben om mijn niveau nog wat op te krikken”, zei Nadal in aanloop naar het duel met België. En dat lukte aanvankelijk best aardig. Nadal won makkelijk - onder meer dankzij een ace op zijn tweede (!) service - zijn eerste opslagspelletje en hij probeerde Goffin nadien meteen bij de keel te grijpen. Onze landgenoot moest zelf vol aan de bak om zijn eerste servicegame te behouden, maar dat lukte wel. En Goffin stoomde daarna door.

Goffin forceerde drie breakkansen, maar Nadal panikeerde niet. De Spaanse legende serveerde zich uit de penibele situatie en nadien waren de rollen alweer omgekeerd. Nadal kreeg twee kansen om door de opslag van Goffin te gaan, maar dat lukte niet. En daar kreeg de Spanjaard meteen nadien de rekening voor gepresenteerd. Bij 2-2 kon Goffin, na een dubbele fout van Nadal, dan toch de eerste break van de partij pakken.

Bijna de helft van de keren nadat hij zijn opslagspelletje verliest, breakt Nadal echter terug. En zo geschiedde ook nu. Het werd 3-3, daarna ook 3-4. Bijna liep Nadal ook uit tot 3-5, maar Goffin toonde zich mentaal ijzersterk en werkte knap drie breakpunten weg. ‘t Werd 4-4 en wéér kon Goffin vier kansen forceren om door de opslag van ’s werelds nummer 1 te gaan en uiteindelijk lukte dat ook. Nadien serveerde de Luikenaar de set uit. Na precies een uur stond er 6-4 op het scorebord

SET 2.

Nadal trok na de eerste set even naar de kleedkamer, maar Goffin liet zich niet van de wijs brengen. Hij forceerde in het eerste game meteen drie breakkansen en na een slordige misser van de Spanjaard klom hij ook op voorsprong. De frustraties stapelden zich op bij Nadal, terwijl Goffin de bal soeverein naar de hoeken bleef sturen. Al het goede van wat hij tegen Grigor Dimitrov toonde, werd meer dan bevestigd. Goffin maakte er ook 2-0 van.

Bij 2-1 werd het even warm onder de voeten van onze landgenoot. Nadal kwam 0-30 voor op zijn service, maar met prima serveerwerk knokte Goffin zich naar 3-1. Nadal kon zich met de nodige moeite richting 3-2 slepen, maar nadien kreeg hij opnieuw een flinke opdoffer. Goffin pakte via een blanco game weer zijn dubbele buffer. Nadal serveerde met het mes op de keel, maar het was Goffin die opnieuw twee breakpunten wist te forceren. De Spanjaard bleef evenwel rustig en hij bracht de stand op 4-3.

Goffin mocht zijn service weer etaleren, maar Nadal kwam wel 0-30 voor. Met een geweldige volley maakte de Belg er 15-30 van, maar Nadal kreeg toch drie breakkansen. Goffin werkte de eerste twee nog knap weg, maar bij het derde was het toch raak: 4-4. Nadal speelde opnieuw agressiever en zijn eerste service draaide beter. De Spanjaard ging zo van 4-2 naar 4-5. Goffin moest zo plots met de rug tegen de muur serveren en dat deerde hem niet: 5-5. Wie pakt set 2?