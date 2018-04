LIVE: Geen goede start voor Goffin in Barcelona: Belg verliest eerste set tegen Granollers XC

24 april 2018

13u53 0 Tennis In de tweede ronde van het ATP-toernooi in Barcelona neemt David Goffin (ATP 10) het momenteel op tegen de Spanjaard Marcel Granollers (ATP 129). Die laatste won de eerste set met 6-4. Geen goed begin voor onze landgenoot.

Goffin, die vrij was in de eerste ronde, kreeg in de tweede ronde een haalbare kaart voorgeschoteld: de Spanjaard Marcel Granollers. Die laatste staat pas op de 129ste plek op de wereldranglijst, maar daar was in het begin weinig van te merken. De Luikenaar had het niet onder de markt en moest zelfs snel zijn service inleveren.

Granollers tankte vertrouwen. Duidelijk. Gemotiveerd voor een knalprestatie in eigen land. Goffin slaagde er niet in een break te forceren, waardoor de Spanjaard uiteindelijk de eerste set binnenhaalde: 6-4.

Dat Granollers geen hapklare brok is voor Goffin, bleek ook in het verleden. Twee keer stonden ze reeds tegenover elkaar. In 2016 trok Goffin in Miami (hardcourt) aan het langste eind, maar datzelfde jaar klopte de Catalaan onze landgenoot op het gravel van Monte Carlo.

(Zo dadelijk nieuws uit set 2)