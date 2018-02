LIVE DAVIS CUP: Bemelmans en De Loore zetten stand in evenwicht, wie haalt de bovenhand in beslissende vijfde set? TLB

03 februari 2018

16u06

Bron: Eigen berichtgeving 0 Tennis Ruben Bemelmans en Joris De Loore nemen het voor een plaats in de kwartfinales van de Davis Cup op tegen Marton Fucsovics en Attila Balazs. De Hongaarse kapitein Gabor Koves kiest dus voor de twee spelers die gisteren al in het enkelspel in actie kwamen. Kunnen zij onze landgenoten van de beslissende zege houden? Volg hier hier live, met per set een update!

Beide teams konden simpel hun eerste opslagspelletje pakken, maar op de service van Balazs roken Bemelmans en De Loore toch hun kans. De Belgen liepen uit tot 40-0, maar de Hongaren werkten meerdere breakpunten weg en klommen op 1-2. Belangrijk, want Fucsovics en Balazs gingen daarna meteen door de opslag van Bemelmans. Die break werd ook bevestigd en de Hongaren stoomden door naar 3-6-setwinst. Bij de Belgen was het allemaal net dat tikkeltje te slordig.

Hongaren hebben aan één break genoeg in set twee

En ook in het begin van de tweede set bleven Bemelmans en De Loore het moeilijk hebben. De Hongaren hadden meteen een break te pakken en wonnen zelf probleemloos hun opslagspelletje. Bij 1-2 kregen de Belgen op hun beurt wel kansen om op gelijke hoogte te klimmen, maar de breakkansen gingen verloren: 1-3. De Hongaren lieten hun kansen niet liggen en wonnen de set uiteindelijk met 4-6.

SET 3: Belgen klaren de klus in tiebreak

Reageren in set drie dan maar? De Belgen probéérden het wel. Bij 1-1 leken ze goed op weg naar een break, maar op de belangrijke momenten stonden de Hongaren er. Op mentaal vlak overklasten Fucsovics en Balazs de Belgen vandaag en technisch waren ze een pak verfijnder. Dat resulteerde in een break en een 2-3-voorsprong, maar Bemelmans en De Loore gaven zich nog niet gewonnen. De Belgische tandem won twee spelletjes op een rij en de decibels in de Luikse Country Hall gingen met een stevige ruk de hoogte in.

De Loore kreeg ook meer lijn in zijn opslag en België liep uit tot 5-6. De Hongaren moesten met de rug tegen de muur serveren en dat deden ze goed. De beslissing moest in set drie in de tiebreak vallen en de Belgen waren bij de les. Ze haalden het overtuigend met 2-7.

SET 4: Break op cruciaal moment

De Belgen begonnen met nieuwe moed aan het vierde bedrijf. En alles verliep aanvankelijk ook volgens, al bleef de opslag van Bemelmans vierkant draaien. Bij 1-2 kregen de Belgen op de opslag van de Limburger een breakpunt tegen, maar ze ontsnapten en namen daarna het commando over. Bemelmans en De Loore kregen bij 3-3 meerdere kansen om door de opslag van Balazs te gaan, maar op het moment van de waarheid ging het toch mis. Uitstel bleek echter geen afstel, want bij 4-4 was het wel raak. De Belgen klommen op 5-4 en De Loore serveerde de set uit. De beslissing