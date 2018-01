LIVE: Bloedstollend spannend in Melbourne! Cilic sleept vijfde set uit de brand, Federer moet vol aan de bak TLB

28 januari 2018

11u59

Bron: Eigen berichtgeving Tennis Roger Federer (ATP 2) kan de Australian Open vandaag voor de zesde keer winnen. De 36-jarige 'FedExpress' treft met Marin Cilic de nummer zes van de wereld. De Kroaat profiteerde optimaal van de blessures van Rafael Nadal en andere favorieten om het tot de finale te schoppen. En op de Masters kon hij het Federer vorig jaar bij momenten ook knap lastig maken. Lukt dat vandaag ook? Op deze pagina krijgt u per set een update.

Federer veegt in set 1 de vloer aan met nerveuze Cilic

In de eerste set kon Cilic Federer alvast geen strobreed in de weg leggen. De Kroaat maakte een nerveuze indruk en kon in de eerste vier spelletjes amper vijf punten maken. Federer was wél bij de les, kreeg goed lijn in zijn slagen en liep in geen tijd uit tot 4-0. Cilic tuurde hopeloos naar zijn entourage in de tribune, maar dat hielp niet. Na amper 24 minuten was de 6-2-setwinst binnen voor de losgeslagen 'FedExpress'.

Cilic wordt wakker in set 2 en klimt op gelijke hoogte

Cilic moest uit een ander vaatje tappen en dat deed de Kroaat ook in de tweede set. Hij kreeg zelfs al snel twee kansen om door de opslag van Federer te gaan, maar de Zwitser bleef ijzig kalm en met prima serveerwerk zette hij de scheve situatie recht. Daarna bleef Federer de partij wel domineren. Cilic had het telkens knap lastig om zijn opslagspelletjes te behouden, terwijl de aces van de Zwitser hem om de oren vlogen. Bij 4-4 moest Cilic een breakpunt wegwerken, maar de Kroaat doorstond de test.

Bij 5-4 kreeg de Kroaat zelfs een setpunt, maar net op dat moment liet zijn prima backhand Cilic in de steek. Federer ontsnapte en moest het dan maar in de tiebreak afwerken. Maar dat lukte niet. Cilic kreeg nog eens twee setpunten en bij het laatste was het ook raak. Federer verloor zo zijn eerste set van het seizoen.

Federer reageert in derde set, Cilic ondergaat

De mensen die een kaartje hadden gekocht voor de Rod Laver Arena kregen zo toch waar voor hun geld. Maar in de derde set zagen ze Federer toch weer de bovenhand nemen. Tot 3-2 verliep alles volgens plan voor Cilic, maar dan kreeg de boomlange Kroaat (hij meet 1m98, red.) plots drie breakpunten tegen. Het tweede was het goede voor Federer, die ook bevestigde en uitliep tot 5-2. Cilic kon nog milderen tot 5-3, maar in het volgende spelletje klaarde de ervaren Zwitser de klus: 6-3.

Cilic geeft meteen opslag prijs in vierde set, maar blijft knokken

En de veer leek echt wel gebroken te zijn bij Cilic. De nummer zes van de wereld zag Federer meteen door zijn opslag gaan en de Zwitser kon zo al beginnen nadenken over zijn overwinningsspeech. Maar een kat in het nauw maakt soms rare sprongen en dat deed Cilic ook. Hij kon een nieuwe break nipt vermijden en ging dan op zijn beurt door de opslag van Federer. 3-3 en de Zwitser moest weer aan de bak. Maar het was Cilic die de vierde set naar zich toe trok. De krachtpatser won vier spelletjes op rij en mocht bij 4-5 serveren voor de set. Dat deed hij met verve, we krijgen een vijfde en beslissende set!